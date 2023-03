La casa dei fantasmi, film Disney 2023: trama, uscita, cast e trailer italiano

La casa dei fantasmi è un film della Disney che arriverà prossimamente al Cinema. Non è la prima volta, perché già venti anni fa il film arrivò nelle sale cinematografiche con Eddy Murphy nel cast. Tuttavia, arriva nel 2023 una versione rinnovata.

La casa dei fantasmi, film Disney 2023: trama e uscita

La casa dei fantasmi torna al cinema, vent’anni dopo l’ultima volta. La Disney ci riprova rinnovando soprattutto il cast. La prima volta al Cinema è stato nel 2003 con Eddy Murphy tra gli attori principali. Ecco la sinossi ufficiale: “Un agente immobiliare è contattato da un uomo che gli propone di vedere un misterioso maniero che si rivela non essere affatto un investimento facile”.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche in estate, 28 luglio e sarà diretto dal creatore di Dear White People, Justin Simien. “Da grandissimo fan dell’attrazione (dei parchi Disney) Haunted Mansion sono davvero entusiasta di condividere il primo trailer di questo nuovo film che vanta un cast incredibile”, ha dichiarato il regista Justin Simien. “Il nostro team ha lavorato instancabilmente per realizzare un’avventura cinematografica spaventosa, divertente e ultraterrena sia per i nuovi fan che per quelli più accaniti! Non vedo l’ora che il pubblico possa vivere questa versione per il grande schermo dell’iconica attrazione Disney”.

La casa dei fantasmi, film Disney 2023: cast

Il cast scelto è davvero eccellente. Danny DeVito, Rosario Dawson, LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish e Owen Wilson sono gli interpreti principali, affiancati inoltre da altre stelle del calibro di Dan Levy, Winona Ryder, Hasan Minhaj, Jared Leto e Jamie Lee Curtis.

Il trailer in italiano

