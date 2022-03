Chi è Biagio D’Anelli: Miriana Trevisan, carriera, ex fidanzate famose

La vera sorpresa del Grande Fratello Vip 6 è stata Biagio D’Anelli? Per qualcuno forse sì, vista la storia d’amore nata con Miriana Trevisan, ultimamente piuttosto travagliata. Conosciamolo meglio.

Chi è Biagio D’Anelli: esordi e carriera

Biagio D’Anelli è nato a San Giovanni Rotondo il 9 Febbraio 1983 ed ha 38 anni. Fin da quando era molto giovane è impegnato nell’organizzazione di eventi ma il suo desiderio è sempre stato l’approdo in tv e nel mondo dello spettacolo.

Grazie alla partecipazione al Grande Fratello 11 inizia a farsi notare. il suo volto inizia a diventare familiare, dopo la sua esperienza nel reality, anche nei salotti televisivi e ha fatto parlare molto di se soprattutto per i suoi flirt. A Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, infatti, Biagio è stato scelto come opinionista e presenza fissa.

Il 29 novembre 2021 è entrato come concorrente al Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini.

Tutte le ex fidanzate di Biagio

Le relazioni di Biagio sono state diverse e hanno occupato molte pagine delle riviste di gossip. Oggi il talent scout sta con Silvana Curcio e lavora per un’azienda di calzature. Prima di lei, però, è stato con Emanuela Tittocchia nel 2017 e con Simona Salvemini. Diversi però sono anche i brevi flirt avuti da Biagio, anche con famose donne vips.

Qualche esempio? Francesca Cipriani, anche lei concorrente al Grande Fratello Vip 6, ma anche Guendalina Tavassi, Flavia Vento e Malena.

La storia d’amore con Miriana Trevisan

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli si è molto avvicinato alla concorrente Miriana Trevisan. Tra i due è nata una storia che, a detta dei concorrenti, sarebbe continuata anche fuori dalla casa. Infatti Biagio D’Anelli, che è rimasto circa un mese nella casa più spiata d’Italia, ha continuato a sostenere il percorso della sua Miriana anche tramite storie sui social, ma ora la loro relazione pare piuttosto in crisi.

A scatenare i problemi, l’uscita dalla Casa dell’ex ragazza di Non è la Rai, accusata da Biagio di essere stata fredda nei suoi confronti. “Io voglio vederla di persona. Mi ha distrutto quando ha detto che sta riflettendo sui sentimenti, io la amo all’infinito, non so più cosa fare”, ha dichiarato Biagio.

Biagio D’Anelli e il Covid: “Fortuna che sono vaccinato…”

L’ex gieffino, a metà gennaio 2022, ha dichiarato pubblicamente la sua positività al Covid. “Ho fatto il tampone e sono positivo. Questo virus ha colpito anche me – aveva rivelato ai fan con una storia su Instagram – menomale che sono vaccinato, i sintomi sono lievi. Ma sto passando i guai perché ho 38 e mezzo di febbre”.

