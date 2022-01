Chi è Silvana Curcio, ex fidanzata di Biagio D’Anelli (lasciata per Miriana Trevisan)

Silvana Curcio è la ex fidanzata di Biagio D’Anelli, concorrente già eliminato del Grande Fratello Vip. La ragazza, che aveva un flirt con il famoso talent scout, è stata lasciata in televisione per Miriana Trevisan.

Biagio D’Anelli ex fidanzata: chi è Silvana Curcio

Residente a Stoccarda italiana d’origine, Silvana Curcio è una showgirl che, in un’azienda di calzature, lavora come manager e indossatrice di abiti. Nel 2004 ha partecipato a Miss Italia nel mondo e si è distinta in Germania per aver vinto il concorso Miss Germania.

È da sempre molto legata alla sua famiglia ma ha scelto di sviluppare la sua attività lavorativa a Stoccarda.

La storia d’amore (a distanza) tra Biagio e Silvana

Il concorrente del Gf Vip Biagio d’Anelli, proprio con Silvana, avrebbe vissuto per diversi mesi una relazione a distanza che però si è rivelata meno solida del previsto. Biagio d’Anelli infatti, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha rimarcato a più riprese come quella tra lui e Silvana si era trasformata in una “relazione complicata” fatta in primo luogo di videochiamate e di messaggi WhatsApp.

Vivendo più che altro a Stoccarda, città dove lavora, i due avevano modo di vedersi pochissimo (specie in periodo di Covid) e il loro rapporto si è sempre più sfilacciato. Anche per questo motivo, ma non solo, Silvana è stata lasciato dal gieffino Biagio nel corso del Grande Fratello Vip 6.

Biagio D’Anelli: ecco come ha lasciato Silviata

Biagio D’Anelli nella casa del Grande Fratello, a più riprese, è stato molto chiaro in proposito.

“Lascio la mia fidanzata, sono single e faccio quello che voglio” ha confessato a Miriana Trevisan nel corso di una chiacchierata. I fan del Grande Fratello, come accaduto anche tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, si aspettavano un confronto tra i tre che ad ora, però, non è arrivato. In una storia pubblicata su Instagram, Silvana Curcio ha fatto sapere di non voler rilasciare nessun tipo di dichiarazione “e non ho intenzione di farlo.

Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori”.