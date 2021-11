Belen e Antonino si sono lasciati? L’ombra del tradimento di lui

Belen e Antonino si sono lasciati a pochi mesi dalla nascita di Luna? Il dubbio c’è e le voci di una crisi irrimediabile tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono sempre più forti. Dopo la nascita della figlia, che tanto ha dato gioia alla coppia, la situazione tra i due sempre essere entrata in un vicolo cieco.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la showgirl è stata tradita?

Su quanto le voci di una crisi siano veritiere è difficile dirlo con certezza. Quel che è certo è che i due diretti interessati non si sono ancora espressi ufficialmente su queste voci alimentate dal gossip (le uniche parole di Belen sono state “Sono cavoli miei”). Recentemente il settimanale Di Più Tv avrebbe parlato di un presunto retroscena bomba: Antonino avrebbe tradito Belen con un’altra donna. L’allontanamento, infatti, sarebbe avvenuto dopo che Spinalbese si sarebbe invaghito di una ragazza non famosa, ma che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Sarà vero? Chissà, certo è che i due sulle loro pagine social non compaiono più assieme da un po’ di tempo.

Belen e Antonino si sono lasciati?

La situazione, a quanto si sa, sarebbe molto tesa e difficile tra i due. Si vocifera infatti che Antonino avrebbe già lasciato l’appartamento che Belen ha a Milano. Di sicuro una delle ultime foto pubblicata da Belen di un mare in tempesta è indicativa di quello che è il suo stato d’animo attuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Dopo la fuga romantica che i due hanno avuto a Parigi pare che la situazione sia nuovamente precipitata in un buco nero. Riusciranno i due a risanare una situazione che attualmente sembra difficile ricucire?