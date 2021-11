Chi è Francesca Cipriani, showgirl amante dei reality show: età, laurea, fidanzato

Francesca Cipriani fa parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La sua non sarà sicuramente una partecipazione anonima.

Francesca Cipriani è una delle concorrenti dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip. In passato, Francesca aveva già partecipato al reality nel 2006. La biondissima showgirl è un volto noto dei salotti della Tv italiana. Si è costruita il suo personaggio fino ad arrivare al Gf Vip.

Chi è Francesca Cipriani: età e biografia

Francesca Cipriani D’Altorio è nata nel 1984 a Pescara. Dopo il divorzio dei genitori si è trasferita a vivere con la madre e il nonno materno, a cui è molto legata.

La laurea

La Cipriani è laureata in scienze politiche. Gli esordi della Cipriani esordi in tv fanno riferimento al 2005, quando debutta come conduttrice e inviata del telegiornale di Onda TV, emittente locale della Valle Peligna.

La Cipriani ha realizzato tre calendari sexy: il primo nel 2007 per Show Television, il secondo nel 2010 per il programma di Italia 1 Mitici ’80 e il terzo nel 2015 per la rivista Eva Tremila.

La Cipriani ha fatto ricorso a molti ritocchi estetici e, in particolare, con il suo prosperoso seno. Attualmente, infatti, ha una settima come taglia.

Francesca Cipriani: chi è il fidanzato

Il nuovo fidanzato di Francesca Cipriani è Alessandro Rossi. A raccontare della relazione e i dettagli sul loro primo incontro è stata la showgirl abruzzese sul settimanale “Chi”.

La Cipriani al settimanale racconta che i due si sono piaciuti fin da subito. Si sono conosciuti grazie a degli amici in comune che hanno organizzato una cena a Milano. Dopo due settimana, la Cipriani ha accettato l’invito a cena del ragazzo e da quel momento hanno deciso di fare coppia fissa. Francesca ha descritto il ragazzo come gentile, semplice e pulito. Tutte caratteristiche che ritrova anche in lei e sente comuni ad entrambi.

Alessandro ha 30 anni ed è un imprenditore di Cesenatico. Secondo quanto riferito dalla Cipriani, il ragazzo fa su e giù ogni giorno per vederla, perché lei abita a Milano. Tuttavia, la showgirl ha rivelato che il loro obiettivo è quello di convivere nella città meneghina e condividere la quotidianità insieme.

Francesca Cipriani, concorrente del Gf Vip amante dei reality show

Il personaggio di Francesca Cipriani nasce proprio dal reality del Grande Fratello. Nel 2006 fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo grazie alla casa più spiata d’Italia.

Da quella sua partecipazione, il mondo del reality è diventato il suo mondo. Nel 2007 comincia a condurre su Sky la rubrica “Show television“. Condurrà poi “Qui studio a voi stadio“ mentre nel 2009 diventa una delle ospiti del salotto di Barbara D’Urso.

Nel 2010 anno vince il reality “La pupa e il secchione” insieme a Federico Bianco, diventando la Pupa per eccellenza. Dopo, grazie a questo suo ultimo successo, condurrà “Trasformat”.

Francesca Cipriani ha partecipato anche a “L’isola dei Famosi” ma è stata una delle prime concorrenti ad uscire, dopo un’indimenticabile litigata con Nadia Rinaldi. In quella occasione la donna divenne famosa anche per la spinta che diede al mago Otelma, che subì un grave infortunio che lo costrinse ad abbandonare il reality.

Nel 2020 e poi nel 2021 è tornata in tv a “La pupa e il secchione. E viceversa“.

Gli ultimi anni sono davvero pieni per la Cipriani, infatti a settembre 2021, entra a far parte dei concorrenti dell’edizione del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini.