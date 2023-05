Vittorio Sgarbi è sindaco di Arpino in provincia di Frosinone: “Mi aspettavo la vittoria”

Vittorio Sgarbi è il nuovo sindaco del Comune in provincia di Frosinone di appena 6mila abitanti. Ecco le sue prime parole.

Vittorio Sgarbi è stato eletto nuovo sindaco della città di Arpino, in provincia di Frosinone. Un Comune di circa 6mila abitanti che si ritrova come primo cittadino il sottosegretario alla Cultura del Governo Meloni. Solo un paio di mesi fa, Sgarbi aveva dichiarato di non essere interessato all’incarico di primo cittadino ed invece ha smentito se stesso.

Vittorio Sgarbi è il nuovo sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone. Il sottosegretario alla Cultura del governo Meloni ha ottenuto il 44,39% sopravanzando Andrea Chietini e Gianluca Quadrini. “La vittoria ad Arpino – ha detto Sgarbi – è la conferma delle capitali della cultura che vivono nel ricordo presente dei grandi scrittori e artisti poeti”.

Tuttavia, solo un paio di mesi fa durante la sua visita in città, Sgarbi aveva dichiarato di non volersi candidare a sindaco nella città laziale: “Non mi candido a sindaco di Arpino ma sono pronto a fare la mia parte per valorizzare questo splendido Comune. Se lo vorrete sarò il vostro assessore alla Cultura“.

Le parole appena eletto: “Mi aspettavo la vittoria”

“Intorno a Cicerone, nato ad Arpino – ha proseguito Sgarbi -, la città ha creato il Certamen che coinvolge concretamente centinaia di studenti e studiosi nella traduzione dei classici del grande scrittore latino. È una vera espressione di cultura condivisa della lingua che ha generato le principali lingue moderne. Nessun dubbio che nessuna città abbia una reale e costante identità di capitale europea della cultura più di ogni altra città italiana e nel nome dello studio e della conoscenza”