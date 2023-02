Pooh – Un attimo ancora in onda su Rai 1: anticipazioni e ospiti del documentario

Pooh – Un attimo ancora è il documentario che racconta la storia personale e professionale dello storico gruppo musicale italiano. Il film arriva su Rai 1 in prima serata mercoledì 15 febbraio 2023. Ecco di cosa si tratta.

Pooh – Un attimo ancora in onda su Rai 1: anticipazioni

Arriva su Rai 1 in prima serata il documentario “Pooh – Un attimo ancora” mercoledì 15 febbraio 2023. Il film-documentario racconta la vita e musica che ha legato per oltre cinquant’anni Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio, Red Canzian, Valerio Negrini e Riccardo Fogli.

“La realizzazione del Docufilm “Pooh- Un attimo ancora” rappresenta l’opportunità di raccontare la nostra storia di musica e di vita – sostengono in una dichiarazione congiunta Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian – Ringraziamo Manuela Cacciamani per One More Pictures e Rai Documentari per aver fortemente voluto questo progetto. Siamo stati insieme cinquant’anni, abbiamo realizzato oltre 50 album, venduto ottanta milioni di dischi, ci siamo esibiti in circa tremila concerti – spiegano – È bellissima, inoltre, l’idea di coinvolgere i fans nel progetto, far raccontare da loro quale canzone gli ha cambiato la vita. Perché la musica ha questo potere enorme e fa anche dei piccoli miracoli. Eravamo solo quattro ragazzi che volevano fare musica, alla fine abbiamo raccontato ben tre generazioni. A condurre gli spettatori nei nostri ricordi più cari è Mariasole Pollio che, simbolicamente, racconta i Pooh attraverso gli occhi di una giovane donna per trasmetterla anche alle generazioni più recenti. È così che la musica cambierà anche la sua vita”.

Gli ospiti del documentario

Il documentario è strutturato in sei capitoli raccontati principalmente dagli stessi componenti dello storico gruppo. Inoltre, c’è l’attrice Mariasole Pollio nel ruolo di Greta, una giovane ventenne e aspirante regista che racconta, attraverso il punto di vista della IGeneration, la storia della band.