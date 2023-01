Barbara D’Urso diventa nonna: “Non l’ho detto prima per un motivo serio”

Barbara D’Urso è nonna, l’intervista a Verissimo: “L’ho tenuto nascosto per mesi per un motivo serio”. La conduttrice parla della nipotina con Silvia Toffanin: “Sono completamente pazza di lei”.

Barbara D’Urso è diventata nonna: “L’ho tenuta nascosta, sono pazza della mia nipotina”

Barbara D’Urso è stata una delle principali ospiti della puntata di Verissimo di domenica 29 agosto. La conduttrice ha parlato con Silvia Toffanin del suo nuovo spettacolo teatrale, Taxi a Due Piazze, ma anche di un’importante novità nella sua vita privata. Dopo settimane di voci, infatti, Barbara ha confermato di essere diventata nonna. “Per mesi sono riuscita ad evitare che si sapesse questa cosa.” -ha ammesso la D’Urso- “Sono nonna da mesi, ma ho voluto tenerlo nascosto e ci sono riuscita. Sono completamente pazza di lei. Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima”.

I motivi dietro il silenzio: “Motivo serio che riguarda i miei figli”

Nel corso dell’intervista, Barbara D’Urso ha anche spiegato i motivi che l’hanno spinta a tenere nascosta l’esistenza della nipotina nei suoi primi mesi di vita. “Voglio fare una premessa che riguarda i miei figli.” -ha dichiarato la conduttrice- “In quelle rare volte che rilascio interviste, sottolineo che i miei figli non vogliono che si parli di loro. Noi tre siamo molto riservati e l’atteggiamento dei miei figli non è né spocchia né presa di posizione rispetto a quello che faccio. Loro rispettano il mio lavoro, ma hanno lavorato e studiato molto, facendo sacrifici per arrivare ai lavori molto importanti che fanno, e non vogliono che si sappia che sono miei figli. Questo perché, se uno dei miei figli va a parlare in un congresso a New York, non è giusto che qualcuno pensi anche solo lontanamente che l’ho aiutato io. I miei figli hanno un profilo molto basso”.