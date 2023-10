Che Tempo Che Fa 2023: quando inizia, ospiti della prima puntata e polemica della Littizzetto

Che Tempo Che Fa ritorna con una nuova edizione e su un’altra rete. Non più la Rai dopo tanti anni ma su Discovery+ e su canale Nove. Dunque, la possibilità sia di seguire in streaming sia in televisione.

Che Tempo Che Fa 2023: quando inizia

La nuova stagione di Che Tempo Che fa è pronta a ripartire dal 15 ottobre alle 19.30 sul Nove e in streaming su Discovery+. Alla conduzione confermato Fabio Fazio così come la sua spalla Luciana Littizzetto.

Che Tempo Che Fa: ospiti della prima puntata

Ci sarà qualche novità a partire da Nino Frassica che avrà un proprio spazio nell’anteprima (che inizierà alle 19:3o) della trasmissione, dal titolo ‘Che tempo farà’, in cui racconterà quello che accade nel backstage. Poi, alle ore 20 inizia il momento delle interviste fino alle 22 con poi il Tavolo protagonista con Maurizio Ferrini (nei panni della Signora Emma Coriandoli), Francesco Paolantoni e Mara Maionchi e la novità Ubaldo Pantani. Nel cast fisso anche Ornella Vanoni: “Con un suo monologo d’attualità, sarà proprio lei a traghettare lo show dalla prima alla seconda parte della serata”. Tra gli ospiti fissi non mancheranno Roberto Saviano, Michele Serra, Massimo Giannini ed il professore Roberto Burioni, che rappresenta la voce della scienza.

Polemica della Littizzetto

Luciana Littizzetto ha lanciato una frecciatina alla Rai a pochi giorni dalla sua nuova esperienza a Discovery con la nuova stagione di Che Tempo Che Fa: “In Rai avevo un camerino minuscolo, da figlia della serva, non ci entrava nemmeno uno spillo in più. Magari quello nuovo avrò modo di arredarlo, chissà”.