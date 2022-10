Fedez e Salmo, nuovo progetto in cantiere tra i due artisti?

Fedez e Salmo, nuovo novità in arrivo? Non è dato sapere se i due abbiamo un singolo o un concerto da fare insieme in futuro

Fedez e Salmo, nuovo progetto in cantiere?

La amicizia i due potrebbe sfociare a breve in un nuovo progetto insieme? Un battibecco tra i due era avvenuto nell’agosto 2021 ad Olbia, quando c’erano state polemiche tra i due artisti; in particolare, Fedez aveva avuto da ridire in merito al concerto fatto da Salmo.

Salmo però, successivamente, aveva risposto alle critiche di Fedez anche in maniera un po’ piccata.

Il video

In un video postato sui social e condiviso da entrambi, si vede chiaramente Fedez suonare con Salmo in trio con Jacopo Volpe, già batterista di Salmo e dei Vanilla Sky. Si sente un bellissimo punk rock e a tal riguardo non manca, alla pubblicazione del video, il sostegno da parte della moglie di Fedez, l’influencer Chiara Ferragni.

I fan sono già in subbuglio per cercare di comprendere quale possa essere il progetto dei due artisti e se possa essere svelato o no recentemente.