Oroscopo settimanale Branko 21-27 agosto 2023, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 21 al 27 agosto per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi, caldissimi giorni di agosto? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 21 al 27 agosto, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi ultimi, caldi giorni di agosto? Come si chiuderà questa estate secondo le stelle? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 21 al 27 agosto.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 21-27 agosto

Battibecchi e musi lunghi per i nati nell’Ariete. In amore non sembrate mai avere le idee chiare, continuate a non trovare un punto in comune con il vostro partner. Cercate di essere più comprensivi e più aperti ai punti di vista altrui. Non lasciate che i sentimenti marciscano per ripicca. Sul lavoro, attenti a non strafare. Non prendetevi più rogne di quelle che siete in grado di gestire.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 21-27 agosto

I nati nel Toro troveranno qualcuno in grado di dar loro filo da torcere. Avete obiettivi precisi e ambiziosi, ma non siete gli unici. In molti puntano la stessa cima e sono disposti a far carte valse pur di arrivarci prima di voi. Non perdetevi d’animo, fidatevi del vostro ingegno e del vostro istinto. Procedete come avete sempre fatto, senza farvi prendere dal panico.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 21-27 agosto

Si tiene il broncio in amore per i nati nei Gemelli. Un terzo incomodo, che sia un ex o un volto nuovo, è pronto a mettere un po’ di zizzania tra voi e il vostro partner. La gelosia non vi si addice, ma sarà molto difficile controllare le proprie emozioni in questo periodo. Cercate di essere sinceri con chi avete accanto, senza far loro troppe pressioni. La fiducia è la base di una relazione seria.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 21-27 agosto

Un’aura pacifica circonda i nati nel Cancro. Nonostante un mare di impegni e scadenze incombenti, la settimana procederà tranquilla, senza troppi scossoni. Gli astri vi donano un senso di calma e tranquillità, sentite di avere tutto sotto controllo nonostante i costanti scossoni. Anche in amore zero tensione, ma anche zero aspettative. Se volete qualcosa di serio è il momento di alzare la posta.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 21-27 agosto

Patti chiari, amicizia lunga per i nati nel Leone. Vale sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda cuore e famiglia. Mettete in chiaro fin da subito le vostre intenzioni e le vostre aspettative future. La mancanza di trasparenza, a lungo andare, potrebbe ritorcersi contro di voi. Non accettate compromessi di sorta, avete un piano preciso per i prossimi giorni e tutti dovranno fare la propria parte.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 21-27 agosto

C’è aria di festa per i nati nella Vergine. È il vostro periodo migliore e gli astri sono pronti a supportarvi in tutto e per tutto. Sfruttate al meglio questo periodo positivo per portare avanti piani e progetti che rimandate da tempo. È il momento giusto per cercare il giusto colpo di fortuna. Occhio a non peccare di presunzione, a voler troppo vi ritroverete con nulla in mano.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 21-27 agosto

I pensieri dei nati nella Bilancia sono rivolti al portafogli. Qualche spesa imprevista di troppo vi preoccupa, avete bisogno di rimettere un po’ d’ordine nella vostra vita. Gli affari giusti per superare la nottata sono dietro l’angolo, ma dovete cominciare a pensare fuori dagli schemi. Non abbiate paura di chiedere consiglio a chi vi circonda, potrebbe farvi bene un giudizio disinteressato.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 21-27 agosto

Scambi ed affari nel futuro dei nati nello Scorpione. Avete le mani in pasta un po’ ovunque in questo periodo, in attesa che i tempi siano maturi per riscuotere. Non abbiate fretta di incassare, la pazienza è una virtù. Valutate al meglio la vostra situazione e soppesate tutte le opzioni, potrebbe ancora esserci qualche dettaglio fondamentale che vi sfugge.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 21-27 agosto

Un cuore dubbioso tormenta i nati nel Sagittario. Gli eventi delle ultime settimane vi hanno lasciati un po’ scossi e confusi, non siete più sicuri dei vostri sentimenti né di quelli altrui. Prendetevi un momento per guardare dentro di voi e cercare di capire cosa desiderate veramente. È solo una svista momentanea o qualcosa di davvero speciale?

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 21-27 agosto

Un tonfo dal passato turba i nati nel Capricorno. Una persona che credevate ormai lontana è pronta a stravolgervi la quotidianità. Il passato è tale per un motivo, tenete le distanze se non siete sicuri che sia cambiato qualcosa. Affrontate i prossimi giorni con maturità, tenendo al minimo i colpi di testa. Non c’è motivo di fare scenate, farete solo il gioco di chi vi stuzzica.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 21-27 agosto

I nati nell’Acquario non dovranno abbassare la guardia. Sarà una settimana delicata, piena di ostacoli e intralci pronti a sbucare all’improvviso. Mantenete la calma e procedete dritti verso la vostra meta. Non fatevi influenzare dalle decisioni brusche di chi vi precede, fate il vostro percorso con i vostri ritmi.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 21-27 agosto

I nati nei Pesci hanno bisogno di stare un po’ da soli. Vi sentite soffocare dalle aspettative e dalle critiche altrui, avete bisogno di un po’ di spazio per respirare. Cercate di lasciarvi il passato alle spalle: se riuscirete ad imparare dai vostri errori ripartirete più forti ed audaci di prima. Ignorate frecciate e malelingue, solo voi avete il controllo del vostro futuro.