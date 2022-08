Giornata mondiale del gatto: come e perchè si festeggia?

L‘8 agosto è la giornata mondiale del gatto: ma come e perchè si festeggia?

Giornata mondiale del gatto

L’8 agosto è la giornata mondiale del gatto, creata nel 2002 dall’International Found for Animal Welfare, (IFAW,Fondo Internazionale per il benessere degli animali) con lo scopo di proteggerli e conoscere le caratteristiche di questi felini. I gatti, in particolare, sono tra gli animali più diffusi anche a livello domestico e molto amati dall’uomo.

In gran parte Europa, però, il Cat Day è celebrato il 17 febbraio, in Russia il 1 marzo. Ma c’è anche la giornata del gatto nero, festeggiata il 17 novembre.

Le peculiarità dei gatti

Assieme ai cani, i gatti sono tra gli animali domestici più amati dall’uomo per il fatto che le loro espressioni del muso, le loro fusa e i loro miagolii sono tra i migliori compagni all’interno delle case.

Molti di loro, però, vivono per strada o, in alcuni casi, vengono addirittura abbandonati dai loro padroni. La giornata mondiale del gatto, che si festeggia proprio in agosto, vuole anche sensibilizzare per contrastare la pratica dell’abbandono.