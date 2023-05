Chi è Andrea Iannone, pilota di Moto GP di 34 anni. Oltre che per i suoi risultati sportivi, è molto conosciuto anche dagli appassionati di cronaca rosa per le sue molte storie d’amore, da Belen Rodriguez ad Elodie. Nel 2020 è finito al centro di un caso di Doping per il quale si è sempre dichiarato innocente.

Chi è Andrea Iannone: biografia

Andrea Iannone nasce in provincia di Pescara, a Vasto, il 9 Agosto 1989. Fin da piccolo ha una grande passione per le moto. Possiede una di queste, per bambini, che smonta e rimonta tornando da scuola. A 15 invece prede parte al Campionato italiano Velocità con una moto Aprilia ricevuta dal Team Abruzzo Junior. A 16 anni corre con un 125 della stessa marca, ed è l’inizio della scalata verso la Moto GP. La sua famiglia lo sostiene nel percorso attivamente. Il padre, Regalino Iannone, lascia il lavoro di commerciante per dedicarsi al figlio. E Katia Napolitano, la madre, lo incoraggia a perseguire i suoi obiettivi. Così Andrea Iannone si diploma come perito meccanico a Pescara, sapendo già però che strada imboccherà in futuro.

La carriera del motociclista

Nel 2010 Andrea Iannone passa di categoria e sale in Moto 2 dove nel 2012 riesce ad arrivare secondo alla fine del campionato. Gli anni in Moto GP cominciano nel 2013, quando il giovanissimo debutta sulla sella della Ducati Desmosedici del team Parma Racing. Nel 2015 sale nel Team Ducati ufficiale, nella squadra con Andrea Dovizioso. Finalmente Andrea Iannone riesce a conquistare diversi podi, chiudendo la stagione al quinto posto con 188 punti totali.

Nel 2017 passa alla Suzuki, con cui porta a casa dei buoni resultati, seppur non esaltanti. E nel 2019 cambia nuovamente squadra: Aprilia Racing Team Gresini, con cui chiude la stagione al sedicesimo posto nella classifica finale.

Il doping

È il 2020 e Andrea Iannone viene accusato di doping a seguito di alcune analisi di routine. Risulta che il motociclista sia positivo al drostanalone, nonostante le dichiarazioni di Iannone, che nega in maniera categorica il doping. Tuttavia nell’aprile 2020 lo raggiunge la sentenza che gli impone 18 mesi di squalifica. Si riconosce nella sentenza che Andrea Iannone non ha fatto uso della sostanza consapevolmente, ma che l’ha assunta attraverso il cibo. Così i legali dell’accusato fanno riscorso al tribunale di Losanna, il quale però viene respinto, e ad Andrea Iannone vengono predisposti ben 4 anni lontano dalle piste.

Andrea Iannone lontano dalla pista

Andrea Iannone non si lascia abbattere. Nel maggio 2021 apre un ristorante a Lugano dal nome Passion Café, insieme al fratello Angelo e ad altri due soci. Nel 2021 ha partecipato a Ballando con le Stelle al fianco della ballerina Lucrezia Lando. I due arrivano quasi fino in fondo, ma vengono eliminati durante la seconda semifinale.

La vita privata del motociclista

Il primo grande amore del motociclista è Belén Rodriguez, con la quale sta insieme circa 2 anni. Vacanze insieme, feste con i genitori. Ma è la showgirl a rompere la relazione, per poi tornare con l’ex storico Stefano de Martino. Successivamente, Andrea Iannone si lega all’influencer Giulia De Lellis, con la quale però sta solo quale mese. Da allora solo voci sulle nuove fiamme del motociclista.

Nel 2020 sembra si avvicini all’attrice Cristina Buccino, poi viene avvistato in compagnia di Soleil Sorge, nonostante lei fosse l’ex dell’amico Jeremias Rodriguez. Poi si susseguono Natasha Tozzi, figlia di Umberto Tozzi, e la modella Carmen Victoria Rodriguez, ombrellina amica di Francesca Sofia Novello. Nel 2022 ritrova l’amore al fianco della cantante Elodie. I due si incontrano durante una vacanza della cantante insieme a Diletta Leotta. I due sono stati visti insieme in atteggiamenti intimi e i paparazzi hanno subito svelato al pubblico la nascita di un nuovo amore.