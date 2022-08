Dopo la storia d’amore con Marracash, Elodie sta insieme ad Andrea Iannone? Le voci di gossip su quella che potrebbe essere la nuova coppia dell’estate continuano ad essere sempre più insistenti, tanto che i due sono stati visti in atteggiamenti intimi nel corso della vacanza in Sardegna. Andrea Iannone ed Elodie stanno insieme? La nuova coppia formata da Elodie ed Andrea Iannone accende il gossip dell’estate, in quanto in Sardegna sono stati visti insieme in atteggiamenti intimi. I due, infatti, sono stati avvistati diverse volte persi in baci ed effusioni e i pettegolezzi stanno già girando sul web. Loro sui social mantengono le distanze e stanno bene attenti a non mostrarsi insieme, ma è noto che fanno parte dello stesso gruppo vacanze dove anche sono presenti Rossella Fiamingo e la giornalista sportiva Diletta Leotta.

L’amore finito con Marracash

Elodie, come è noto, è stata diverso tempo anche con il cantante Marracash che, almeno fino a prima dell’estate, diceva di non avere ancora dimenticato.

In una intervista rilasciata il 15 luglio 2022 nell’ultima puntata de La Confessione, programma condotto da Peter Gomez sul Nove, Elodie aveva spiazzato tutti definendosi ancora «innamoratissima» di Marracash. Riuscirà Andrea Iannone a far dimenticare ad Elodie il suo ex fidanzato?