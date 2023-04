Belen Rodriguez in crisi? La showgirl starebbe attraversando un periodo difficile, anche se dal punto di vista dell’amore va tutto a gonfie vele. A parlare della delicata situazione della showgirl argentina è il settimanale Diva e Donna che parla di una profonda crisi personale dovuta principalmente al lavoro.

Belen Rodriguez in crisi? Cosa sta succedendo

Cosa sta succedendo a Belen Rodriguez? Sul fronte sentimentale Belen sembra aver ritrovato la felicità con il papà di Santiago, Stefano De Martino, ma dal punto di vista lavorativo sta vivendo un periodo molto incerto. Il motivo? Belen Rodriguez starebbe iniziando a fare i conti con il tempo che passa, in primo luogo perchè non è più sulla cresta dell’onda del successo come lo era anni fa. In pratica, secondo la ricostruzione di Diva e Donna, la conduttrice e modella sudamericana starebbe affrontando una crisi per l’età che avanza.

Leggi anche: Belen assente alle Iene. Ecco cosa è successo alla showgirl argentina

Un nuovo punto di partenza per Belen

Belen, quindi, sarebbe ora ad un bivio della sua carriera. Queste, per ora, sarebbero solo di congetture ma le continue assenze e crisi della Rodriguez, potrebbero essere ricollegate a questo suo malessere. Belen, però, ancora non si è voluta esprimere a riguardo.