Diletta Leotta in vacanza con Elodie. La notizia è arrivata dal profilo social di Diletta Leotta, che ha pubblicato su Instagram alcuni scatti al mare, in Puglia, con l’amica cantante.

Diletta Leotta ed Elodie in vacanza insieme in Puglia

Dal profilo social di Diletta Leotta è stata pubblicata la notizia che Elodie e Leotta hanno deciso di passare qualche giorno insieme al mare. Le due, che sono molto amiche, stanno quindi trascorrendo qualche giorno di relax e divertimento insieme con anche alcuni amici in comune, tra i quali spicca anche il pilota Andrea Iannone.

Una vacanza che conferma la grande amicizia che lega Diletta Leotta ed Elodie.

Diletta Leotta su Instagram, ad accompagnare una foto al mare e altri scatti, ha scritto “Holidays”. Qualche giorno prima il gruppo di amici era stato paparazzato insieme a cena, e non erano mancate le chiacchiere in merito ad un presunto interesse che il pilota avrebbe dimostrato nei confronti di Elodie. Sarà davvero così?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

L’amore di Elodie per Marracash

Elodie, in ogni caso, non è ancora detto che sia disponibile per una nuova storia d’amore, infatti aveva dichiarato recentemente di essere ancora innamorata di Marracash. “Sono innamoratissima – aveva detto durante La Confessione di Peter Gomez – è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un altro fidanzato? Non sarà mai alla sua altezza.