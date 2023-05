Diletta Leotta e la confessione sulla gravidanza: “Non ho parlato per un giorno intero”

Da donna in carriera a futura mamma, questa è stata “l’evoluzione” di Diletta Leotta che, dopo aver scoperto della gravidanza, ha cambiato il suo approccio alla vita.

Insieme a Loris Karius la conduttrice non può che dirsi felice.

Diletta Leotta e la gravidanza: la scoperta di essere incinta

Un amore nato per caso, ma continuato per scelta. Così si potrebbe definire il rapporto tra Diletta Leotta e Loris Karius. Eppure la conduttrice di DAZN mai si sarebbe aspettata questo epilogo, soprattutto dopo aver scoperto della gravidanza.

La notizia ha sconvolto – e non poco – la conduttrice televisiva che non stava cercando un figlio e che mai avrebbe creduto di avere il portiere tedesco come compagno di vita. Ma, una volta effettuato il test, la 31enne catanese non ha potuto far altro che rimanere colpita e incapace di proncunciare qualsiasi parola.

Dentro di sé Diletta Leotta provava un turbinio di emozioni impossibili da descrivere, come confessato da lei stessa durante la puntata di Verissimo, in qualità di ospite:

“Era la Vigilia di Natale ed ero a casa mia a Catania. Pensavo, va bè, faccio un test. Ho videochiamato Loris, ero con lui in diretta, e quando ho guardato il risultato gli ho detto: “I’m pregnant”, sono incinta. Lui era felicissimo, io sono rimasta senza parole per una giornata intera. Per tutta la notte di Natale non ho parlato!“.

Seppur a distanza, il futuro papà non ha nascosto la sua emozione e si è dimostrato visibilmente contento per la notizia. Felice di diventare mamma, adesso, è anche la conduttrice classe ’91.

Diletta Leotta, quando dovrebbe partorire

Una volta appresa – e accettata – la notizia, Diletta Leotta ha voluto anche annunciare la data in cui verosimilmente nascerà la bambina, di cui si sa appunto il sesso (svelato durante una festa) ma non il nome. Se tutto dovesse andare secondo i piani, il parto sarebbe previsto il 16 Agosto, stesso giorno in cui è nata la conduttrice siciliana. Una mera coincidenza che rende ancora più bella l’attesa.

A pochi mesi, dunque, dalla nascita, la bambina è già tanto attesa dai futuri genitori e dai tanti follower che seguono le vicende dei due personaggi, pronti a formare una vera e propria famiglia.