Mahmood e Blanco sono fidanzati? Tutta la verità

Mahmood e Blanco sono fidanzati? I rumors sul fatto che i due cantanti, che al Festival di Sanremo 2022 cantano il brano “Brividi”, sta eccheggiando sempre di più e incuriosendo la cronaca la rosa. Ma qual è la verità?

Mahmood e Blanco sono fidanzati?

La voce sul fatto che Mahmood e Blanco possano avere una relazione è oggetto della cronaca rosa, ma in realtà tra i due non ci sarebbe del tenero.

Quella che c’è tra i due, invece, ci sarebbe soltanto una semplice amicizia nata da una collaborazione canora. Il cantante Blanco, infatti, è felicemente fidanzato con una ragazza. Si chiama Giulia Lisoli e i due si sono conosciuti prima che Blanco raggiungesse la fama.

Mahmood è fidanzato?

Sulla vita sentimentale di Mahmood, invece, pende invece maggior mistero. Il cantante, infatti, tende ad essere molto riservato e molto restio a rivelare la sua privacy ai giornali. Secondo le ultime indiscrezioni di gossip, infatti, Mahmood avrebbe un compagno chiamato Lorenzo Tobia (con il quale si sarebbe riavvicinato dopo un precedente allontanamento). Per l’esperto ““Mahmood è tornato con il suo famoso ex fidanzato, quello storico: Lorenzo Tobia”. Lo scorso settembre comunque il cantante già vincitore di Sanremo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha detto che dal punto di vista sentimentale sta attraversando un brutto periodo.

“Sto lavorando tanto proprio per non pensare all’amore perché non va benissimo. E’ un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo. Sono confuso”.

