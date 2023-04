Cantante Mascherato 2023, chi era il Cavaliere Veneziano? L’identità del vincitore

Chi era il Cavaliere Veneziano, vincitore del Cantante Mascherato 2023? La terza edizione del programma di Milly Carlucci si è conclusa con la vittoria della maschera più elegante della competizione. Scopriamo l’identità del misterioso artista.

Chi era il Cavaliere Veneziano: l’identità del vincitore de Il Cantante Mascherato 2023

Dopo sei puntate si è chiusa l’edizione 2023 de Il Cantante Mascherato. A trionfare, tra le 12 maschere in gara, è stato il Cavaliere Veneziano, che è riuscito a tenere segreta la sua identità per tutte e sei le puntate. Dietro la maschera si nascondeva Samuel Peron, ballerino ed insegnante di danza di Ballando con le stelle. Peron si è parso contentissimo della sua vittoria, che ha sorpreso anche lui: “Vittoria bellissima e inaspettata. Pensavo di durare quanto un gatto in tangenziale, l’ho sempre detto. Ero convinto di non saper cantare! Grazie a Milly che mi ha sostenuto e a chi da casa mi ha sostenuto in questo percorso divertentissimo.

Lo “smascheramento” di Peron non ha sorpreso molto i più appassionati, visti i tanti indizi a disposizione del pubblico che puntavano i sospetti verso un ballerino di lunga data come lui. Il Cavaliere aveva ammesso di non aver mai cantato e di essere solito lavorare con il proprio corpo. Aveva inoltre ammesso la sua partecipazione a Ballando, programma che a sua detta avrebbe potuto vincere se non fosse stato per “infortuni miei e di altri”. Infine, il Cavaliera aveva spiegato di aver ricoperto spesso il ruolo sia di “giudice” che di “giudicato”.

Gli altri smascheramenti, chi si nascondeva dietro le altre maschere?

Ecco l’elenco completo del resto dei partecipanti a Il Cantante Mascherato 2023, in ordine di classifica. Chi si nascondeva dietro i festosi costumi del talent show?