Antonio Mezzancella, chi è: fidanzata, figli, imitazioni, Tale e Quale show

Antonio Mezzancella, nato a Perugia il 2 giugno del 1980 sotto il segno dei Gemelli, è un volto noto del mondo dello spettacolo e della televisione. Conosciuto per le sue imitazioni, ha iniziato a lavorare fin da giovanissimo nel mondo dello spettacolo, in particolare da animatore nei villaggi turistici.

Fin da giovane si appassiona dell’arte ed è il 2004 l’anno in cui partecipaQuesto rappresenta una rampa di lancio per lui e per la sua carriera in tv.