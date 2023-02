Massimo Lopez, chi è l’attore e doppiatore tv: vita privata, moglie, figli, infarto

Chi è Massimo Lopez, tutto sull’attore, doppiatore e conduttore italiano. Dopo gli esordi con il Trio negli anni Ottanta, si è affermato come una delle personalità più amate della tv italiana. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Massimo Lopez, vita privata e carriera dell’amato attore tv

Nato ad Ascoli Piceno l’11 gennaio 1952, Massimo Lopez ha 71 anni ed è un amato volto televisivo italiano, con una lunga carriera alle spalle da attore, conduttore, doppiatore ed imitatore. Ha cominciato a farsi strada tra teatro, radio e piccolo schermo negli anni Ottanta, con il celebre gruppo comico de Il Trio, insieme a Tullio Solenghi ed Anna Marchesini. Il gruppo trova il successo soprattutto grazie alla sua partecipazione al Domenica In di Maurizio Costanzo, programma che li lancia verso la fama nazionale. Il Trio partecipa a numerosi programmi televisivi in quegli anni, comprese ben tre edizioni del Festival di Sanremo.

Nel 1994 il gruppo si scioglie e Massimo Lopez comincia a concentrarsi maggiormente su una carriera da solista, pur continuando a collaborare occasionalmente con i suoi ex colleghi. Partecipa in veste di conduttore e ospite a diverse trasmissioni tv, tra cui Scherzi a parte, Fantastica Italiana, Quelli che…, Striscia la notizia, Tale e Quale Show e Che tempo che fa, dove è stato ospite fisso al fianco di Tullio Solenghi. È inoltre un attore in fiction di successo come I promessi sposi insieme al Trio, Un medico in famiglia, Professione fantasma e Compagni di scuola. Negli anni si costruisce infine una carriera come doppiatore professionista. Da la voce italiana a molti attori hollywoodiani e a personaggi dell’animazione. Tra questi spicca quella di Homer Simpson, al quale presta la voce dal 2013, dopo la morte del suo storico interprete Tonino Accolla.

Vita privata: moglie, figli, infarto

Si hanno poche notizie circa la vita privata di Massimo Lopez. L’attore non ha mai avuto figli e non è noto se sia mai stato sposato. Per molti anni si sono rincorse voci circa la sua presunta omosessualità. Secondo alcune indiscrezioni, Lopez avrebbe un legame profondo con un uomo più giovane di lui di nome Roberto. Tali voci, tuttavia, non sono mai state né smentite né confermate.

L’attore è tornato a far parlare di se nel 2017, quando è stato colpito da un infarto durante uno dei suoi spettacoli. Lopez è stato subito ricoverato e sottoposto ad un intervento di angioplastica ed è fortunatamente riuscito a riprendersi. In una recente intervista al Corriere della Sera, l’attore ha svelato che quello sul palco non è stato il suo unico malore: “Ho avuto due infarti, uno di dominio pubblico, perché avvenuto nel 2017 mentre ero sul palcoscenico, un altro invece avvenuto qualche mese fa e del quale sto parlando adesso per la prima volta, qui. Peraltro il secondo è stato ancora più drammatico, perché ero in treno e ho viaggiato tre ore con un attacco di cuore in corso, ho rischiato seriamente”.