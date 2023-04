Milly Carlucci, continuano i problemi di salute: le sue condizioni

La famosa conduttrice televisiva si ritrova a dover affrontare un altro periodo delicato. I problemi di salute toccano di nuovo Milly Carlucci, dichiarazione che lei stessa ha fatto durante un’intervista.

Le condizioni sono delicate, soprattutto per gli acciacchi e l’età.

Problemi di salute per Milly Carlucci

Nata il 1 Ottobre 1954, la 68enne di Sulmona si ritrova a combattere su più fronti, quello professionale e quello personale. Dopo aver condotto – magistralmente – Ballando con le stelle, sta ricevendo molte critiche per Il Cantante mascherato, che sembra non riuscire a decollare. Per quanto riguarda invece l’aspetto personale, Milly Carlucci deve fare i conti con ulteriori problemi di salute, che minano così il suo equilibrio psico-fisico.

La principale problematica è legata alla schiena, a causa di alcuni dolori che prova ogni giorno dopo essersi svegliata. In passato la stessa conduttrice (ed ex attrice) si era sottoposta ad un intervento, quando praticava pattinaggio artistico. Questo dolore le impedisce di svolgere normalmente – e con tranquillità – le classiche attività di ogni singola giornata e, pertanto, la conduttrice si trova costretta a fare almeno 20 minuti di ginnastica tutte le mattine. Come confermato da medici esperti, gli eccessivi sforzi in campo sportivo si sentono in età avanzata, poiché il corpo non ha più la stessa forza e resistenza.

Ad appesantire la situazione, c’è anche la questione legata alla protoporofiria eritropoietica, di cui Milly Carlucci già soffre. Si tratta di una malattia ereditaria che impedisce l’esposizione al sole durante i giorni estivi e obbliga (chi ne soffre) a indossare occhiali da sole e cappello.

Anche se continui a mostrarsi sorridente e raggiante, la 68enne combatte con acciacchi e problemi che, giorno dopo giorno, potrebbero ulteriormente intaccare la sua vita e la sua attività lavorativa. Si tratterebbe di una grande perdita, essendo Milly Carlucci una delle più storiche conduttrici della televisione italiana.

