Nathalie Guetta, chi è: fratello, marito, malattia, altezza, origini, film, Don Matteo

Nathalie Guetta è un’attrice che ha recitato anche in Don Matteo ed è famosa anche perchè sorella del dj David Guetta. Conosciamola meglio.

Chi è Nathalie Guetta

Chi è Nathalie Guetta? Figlia di Pierre Guetta, sociologo, e Francine Bourla, gallerista, è anche sorella di David Guetta, per parte di padre, e del giornalista Bernard Guetta. La donna, che ha origini parigine e il nome completo Nathalie Evalyne Guetta, nel 2022 è concorrente del comedy show Stasera tutto è possibile.

Nata il 9 settembre del 1958, ha fatto diversi film in carriera, tra cui Ricky e Barabba (1992), Ritorno a casa Gori (1996) e La cena per farli conoscere (2007). Naturalizzata italiana, all’età di 16 anni ha deciso di lasciare la Francia per apprendere l’arte circense in Belgio, Lussemburgo, Olanda. A 22 anni è approdata a Napoli, dove è nato suo nonno, e ha iniziato a fare spettacoli con i burattini.

Nel 1989 ha debuttato in tv al Maurizio Costanzo Show e da lì la sua carriera ha fatto un grande balzo in avanti. Ciò le ha permesso di essere nel set di Don Matteo nel 2000 come la perpetua Natalina, sin dalla prima stagione. Nel 2018, Nathalie Guetta ha partecipato alla tredicesima edizione del talent show di Rai1, Ballando con le stelle e nel 2022 la ritroviamo in Stasera tutto è possibile oltre che ospite a I soliti ignoti.

Famiglia e figli

Nathalie Guetta ha sposato il cubano Yudiel Sanchez nel 2007. I due sono stati insieme fino al 2020, poi ci sono lasciati. Tra i due c’erano ben 17 anni di differenza. Non ha figli e attualmente vive a Parigi, sua città natale, dove si vocifera abbia un bellissimo appartamento.

Curiosità

Ha confessato di aver sofferto di depressione. È alta 155 cm.