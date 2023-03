Simona Ventura, il matrimonio con Giovanni Terzi: “C’è una data”

Il rapporto d’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi è finalmente giunto all’apice, dato che è previsto il matrimonio. I due confermano di aver scelto una data per loro molto importante, che verrà però comunicata soltanto in prossimità dell’evento.

La coppia è ormai ben consolidata dal 2018.

Matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi: le dichiarazioni

Un amore sbocciato così, quasi per caso. Quando Giovanni Terzi – scrittore – le regalò un libro che lei cominciò a leggere il giorno dopo il loro incontro definendolo “molto intenso”, seppur non fosse vero. Da lì i due hanno cominciato a sentirsi per messaggio e per telefono, iniziando poi la loro love story che dura ormai da quasi cinque anni.

I due, intervistati dal Corriere, hanno così dichiarato che sono pronti a sposarsi:

“Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso”.

I due confessano poi di essersi fatti forza a vicenda, quasi salvati. A confermarlo le parole del 59enne:

“Un mese prima di conoscere Simona è morta la mia prima moglie, la mamma di Lodovico. Arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei”.

Se per lui si trattava di un periodo delicato, anche per Simona Ventura era così. A dichiararlo lei stessa:

“Io mi ero finalmente liberata da una relazione, ero tornata single ed erano rimaste le macerie. In quel momento è arrivato lui”.

La coppia si è dunque curata le ferite, mostrando le fragilità all’altra persona. I due, ormai innamoratissimi, sembrano avere anche le idee sui possibili testimoni. La conduttrice televisiva vorrebbe chiedere a Paola Perego che di esperienza matrimoniale ne ha parecchia, essendo sposata da circa 25 anni con Lucio Presta. Lo scrittore invece non ha dubbi, sapendo di poter contare sul suo migliore amico Marco Di Terlizzi.

Un’altra dimostrazione di come l’amore non abbia età né limiti.