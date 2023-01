Libero e Virgilio ancora bloccati, entro 24/48 accessibili: nuova comunicazione

Libero e Virgilio sono ancora fuori uso e i giorni passano. Le lamentele così come i reclami arrivano in continuazione. Nelle ultime ore c’è stata auna nuova comunicazione ufficiale delle due aziende. Si spera sia l’ultima prima della definitiva risoluzione.

Libero e Virgilio ancora bloccati

I servizi mail di Libero e Virgilo sono ancora fuori uso e la rabbia degli utenti non si placa. Non si parla più di ore ma di giorni. Il primo avviso apparso sulla piattaforma di libero risale ormai a due giorni fa. “A partire dalla notte del 23 gennaio 2023 si stanno verificando disservizi sull’infrastruttura a cui fanno capo i servizi web Libero e Virgilio, in particolare la posta elettronica“, comunicava una nota dell’azienda.

Tanti soni i reclami che stanno arrivando alle associazioni dei consumatori che ovviamente premeranno sul rimborso su una situazione diventata insostenibile ma soprattutto strana, visti i tempi che si allungano di ora in ora. Le aziende assicurano sui dati sottolineando che non si tratta di un attacco hacker ma di un problema di natura tecnica.

Entro 24/48 accessibili: nuova comunicazione

Una nuova comunicazione ufficiale, intanto è arrivata dalle due aziende in modo congiunto, assicurando che il problema verrà risolto in 24/48 ore. “In questa nuova comunicazione, vogliamo iniziare scusandoci ancora una volta con i nostri utenti per il disagio e il disservizio. Leggiamo i vostri commenti e comprendiamo. Ma vogliamo soprattutto, ora che siamo in grado di farlo, condividere con voi maggiori informazioni sull’accaduto, sul lavoro che stiamo facendo e dare un orizzonte temporale per la risoluzione del problema.

Nelle scorse settimane, al fine di offrire un servizio sempre migliore e sempre più aggiornato, abbiamo introdotto un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo. Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso. Il vendor sta lavorando incessantemente per la risoluzione del problema, creando un fix per la soluzione della problematica, con il supporto di tutti i nostri team interni. Trattandosi però di un bug a livello di sistema operativo, la soluzione sta richiedendo i tempi tecnici di sviluppo, con l’obiettivo primario di tutelare l’integrità dei dati.

I tempi sono stati lunghi finora, ce ne rendiamo conto. Da 25 anni siamo il fornitore mail degli italiani, i nostri utenti non sono sparsi per il mondo, ma sono i nostri vicini di casa, i nostri amici e parenti, i professionisti del nostro Paese. Non possiamo dunque non avere come priorità la tutela dei dati degli italiani, perché sono la nostra forza. Per questo vogliamo riaprire le caselle in maniera definitiva e stabile.

Prevediamo di ripristinare la Libero Mail e la Virgilio Mail entro le prossime 24/48 ore. Siamo consapevoli che questo crea difficoltà ai nostri utenti, ma il nostro essere il provider di posta degli italiani, ci impone la massima serietà.

Come sempre, comunicheremo eventuali aggiornamenti attraverso i nostri touchpoint”.

