Eurodeputati corrotti dalla Russia, il premier polacco: “Faremo i nomi”

Eurodeputati corrotti dalla Russia, parla il primo ministro polacco: “Faremo i nomi”. Il Premier Mateusz Morawiecki ha annunciato l’esistenza di documenti che proverebbero le interferenze di Mosca con il Parlamento Europeo: “Abbiamo prove di corruzione”.

Eurodeputati corrotti dalla Russia, le dichiarazioni di Morawiecki

Una dichiarazione scioccante del Premier della Polonia Mateusz Morawiecki ha scosso il Parlamento Europeo, già travolto dal terremoto del Qatargate. Secondo il primo ministro polacco, il Qatar e il Marocco non sono gli unici due stati ad aver elargito mazzette ad alcuni eurodeputati. In una recente intervista, Morawiecki ha parlato di alcuni documenti al momento nelle mani dei servizi segreti polacchi. In tali documenti ci sarebbero le prove della corruzione di alcuni membri del Parlamento Europeo, che avrebbero accettato tangenti dalla Russia.

Il primo ministro polacco: “Faremo i nomi, abbiamo prove di corruzione”

“Oggi abbiamo prove di corruzione da parte dei russi nei confronti di eurodeputati.” -afferma con sicurezza il premier- “Il nostro ministro dell’Interno rivelerà presto documenti sull’influenza dei servizi russi“. Morawiecki ci ha tenuto a specificare che nessuno dei deputati coinvolti è di nazionalità polacca. Il primo ministro ha poi aggiunto: “Molte persone entrano inconsapevolmente a far parte della propaganda russa. Come successo quando si tratta di affrontare il tema della difesa dei nostri confini”.