Chi è Nino Frassica: vita privata, moglie, figli, malattia, Gabriel Garko

Nino Frassica è un attore di origini siciliane che ha fatto il successo con Renzo Arbore negli anni 70‘. È conosciuto in primo luogo per il suo incredibile il suo successo nella fiction di Don Matteo.

Sarà ospite di Francesco Gabbani nella trasmissione in onda su Rai 1 in onda il 14 aprile 2023 Ci vuole un fiore.

Nino Frassica: vita privata

Antonino Frassica, conosciuto come Nino Frassica, è nato l’11 dicembre del 1950 a Messina. Da giovane si è spostato a Milano per poter studiare recitazione e portare avanti la sua passione. Negli anni 70′ a scoprire il suo talento è stato Renzo Arbore. Poi uno dei maggiori successi di Frassica è stata la sua partecipazione dal 1999 alla fiction Rai di Don Matteo con Terence Hill. Nella stagione 13 sarà ha recitato al fianco di Raoul Bova.

Nino Frassica: moglie e figli

Frassica è stato sposato con Daniela Conti dal 1985 al 1993. Nel 2018 ha sposato Barbara Exignotis con la quale afferma di vivere una seconda giovinezza. La moglie ha una figlia di 19 anni, avuta da una passata relazione mentre l’attore siciliano non ha figli.

Barbara Exignotis nei primi anni ’90 è stata un’attrice pornografica conosciuta con lo pseudonimo di Blondie. L’attrice è rimasta nell’industria del porno fino al 2004 per poi tornarci nel 2007 con la pellicola Bella di Notte.

Nino Frassica: malattia

Frassica ha sofferto diversi problemi di salute ma nulla di molto preoccupante. All’inizio degli anni 2000, l’attore ha ammesso di avere forti dolori addominali durante le riprese della fiction Don Matteo: “Ho fatto del mio meglio per evitare di arrivarci fino a quando la mia cistifellea non mi ha più dato respiro. Era il 2006 e stavo girando la quinta stagione di Don Matteo. Sul set, come al solito, ne combino di tutti i colori. I colleghi lo sanno che sono un terremoto, non ne possono più delle mie bravate”.

Con Gabriel Garko a Sanremo

Nel 2016, Frassica è stato protagonista insieme a Gabriel Garko di una divertentissima intervista doppia sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo.