Back to School 2023, quarta puntata del 27 aprile: anticipazioni e chi sono i vip sui banchi di scuola

Back to School 2023 è arrivato con la seconda edizione del reality di Italia 1. Il reality show che vede un gruppo di personaggi famosi tornare tra i banchi di scuola va in onda con la quarta puntata in prima serata giovedì 27 aprile.

Back to School 2023, quarta puntata del 27 aprile: anticipazioni

Il reality scolastico Back to School di Italia Uno ha avuto molto successo lo scorso anno ed è tornato con un nuovo un gruppo di 30 personaggi famosi dietro i banchi di scuola. Vecchi volti della tv e dei reality dovranno rimettersi sui libri per affrontare di nuovo l’esame di quinta elementare. A dar loro una mano ci saranno 13 bambini, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, i cosiddetti “maestrini“. Quest’anno non c’è Nicola Savino a guidare la classe: il conduttore è infatti già occupato su TV8 con il suo 100% Italia. Al suo posto ecco Federica Panicucci, volto storico della Mediaset e già conduttrice di Mattino Cinque. Al suo fianco c’è il “capoclasse” disturbatore Gianluca Fubelli. Ad essere stata rimandata nella prima puntata è stata Soleil Sorge che non è riuscita a superare l’esame di quinta elementare. Nella seconda puntata sono state rimandate Raffaella Fico e Carmen Di Pietro. Giovedì 27 aprile va in onda in prima serata su Italia 1 la quarta puntata che può essere seguita anche in streaming sull’app di Mediaset Infinity. Nella scorsa puntata è stata rimandata Carmen Di Pietro ancora una volta.

Chi sono i vip sui banchi di scuola

C’è la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva. Per la terza puntata sui banchi di scuola e si metteranno in gioco, tra domande di matematica e cultura generale, i seguenti vip: Blind, Gigi e Ross, Elena Morali, Natasha Stefanenko e Jo Squillo.