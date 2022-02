Chi era Franco Trinca, biologo no vax morto per Covid

Franco Trinca era un biologo, convinto sostenitore di posizioni no vax, che è morto il 4 febbraio 2022 dopo aver preso il Covid. Aveva 69 anni e ha rifiutato fino all’ultimo di essere intubato.

Chi è Franco Trinca

Franco Trinca è stato un personaggio che, negli ultimi mesi, è venuto alla ribalta anche in televisione per le sue posizioni no vax. Le trasmissioni di Corrado Formigli e Paolo Del Debbio lo avevano anche ospitato per fargli esporre il suo punto di vista in merito ma il destino, per il biologo 69 enne, è stato per lui davvero amaro.

Il biologo infatti, che era anche espresso contro le cure domiciliari contro il Covid, è venuto a mancare proprio a causa del Coronavirus. Naturalmente, viste anche le sue feree convinzioni contro i vaccini, non era vaccinato neanche con una dose.

Di lui, nella serata del 10 febbraio 2022, tornerà ad occuparsi la trasmissione di Paolo del Debbio Dritto e Rovescio che tornerà sulla sua vicenda.

Oltre ad essere molto critico verso la campagna vaccinale anti-Covid, era sostenitore delle dell’idrossiclorochina e dei farmaci con vitamina C per curare i malati Covid.

Franco Trinca, morto il biologo no vax

Il biologo, secondo quanto riportato da Perugia Today, “era stato ricoverato per Covid, con una polmonite bilaterale, a Città di Castello in condizioni non preoccupanti, poi la situazione si era aggravata, fino al decesso. Trinca avrebbe rifiutato l’intubazione“.