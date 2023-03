Maria e Catello Celentano, chi sono i genitori di Angela Celentano

Chi sono i genitori di Angela Celentano, Maria e Catello. Scopriamo qualcosa in più sulla famiglia della ragazza scomparsa nel 1996, quando era solo una bambina di 3 anni. Cosa sappiamo di loro?

Maria e Catello, chi sono i genitori di Angela Celentano

La tragica storia della scomparsa di Angela Celentano, sparita nel nulla nel 1996 quando aveva solo 3 anni, è finita spesso al centro della cronaca italiana. Maria e Catello Celentano, i genitori di Angela, la cercano disperatamente da ormai 27 anni e appaiono spesso in televisione per lanciare appelli e richieste d’aiuto nella loro ricerca. Lui operaio, lei casalinga, non si sono mai presi un momento di tregua dalla loro missione. Non hanno mai smesso di cercare Angela, che ormai, se ancora in vita, sarà diventata una ragazza di trent’anni. La coppia ha altre due figlie, Rosanna e Noemi, anche loro più impegnate che mai nella ricerca della sorella.

Sono tante le false speranze e le piste vane seguite in questi anni. L’ultima è quella di una ragazza sudamericana, che Maria era sicura fosse la figlia: “Questa è lei”. Ne era convinto anche il legale della coppia, Luigi Ferrandino: “Siamo riusciti ad acquisire delle immagini ed è stato emozionante quello che ha detto Maria quando ha visto questa foto”. Anche in questo caso, tuttavia, si è trattato di un fallimento: il test del DNA è risultato negativo.

La scomparsa di Angela, i dettagli del caso

Secondo le ricostruzioni dell’accaduto in quel disgraziato 10 agosto 1996, Angela quel giorno era insieme alla sua famiglia ad un grande picnic sul Monte Faito, in provincia di Napoli. Con loro almeno 40 persone, tutti parte della Comunità Evangelica di Vico Equense. Dopo le 13, papà Catello lancia l’allarme: la piccola Angela non si vede più. È un altro bambino di 11 anni, Renato, a raccontare l’ultimo avvistamento della piccola. L’undicenne racconta di essersi recato al parcheggio per posare il pallone, seguito da Angela. Renato l’ha più volte rimproverata, chiedendole di non seguirlo e di tornare dalla mamma.

La bimba ha continuato ad andargli dietro, fino a che i due non hanno raggiunto un incrocio: qui Renato le ha di nuovo chiesto di tornare dagli altri, per poi continuare da solo. Al suo ritorno, l’undicenne non incrocia nessuno. Tutti e quaranta i presenti al picnic cercano Angela ovunque, senza successo. Nei giorni successivi, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, non c’è nulla da fare. È l’inizio di una disgraziata odissea per la famiglia Celentano, che ancora oggi spera di avere sue notizie.