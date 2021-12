Concerto di natale Mediaset: Federica Panicucci alla conduzione

Concerto di natale Mediaset: arrivano le prime conferme ed anticipazioni sull’evento natalizio targato Mediaset. Alla conduzione ci sarà Federica Panicucci.

Concerto di natale Mediaset: conduce Federica Panicucci

Federica Panicucci presenta il concerto della vigilia di Natale 2021. Lo spettacolo, collegato a progetti di solidarietà, sarà trasmesso su Canale 5, venerdì 24 dicembre in prima serata. Sarà registrato il 16 dicembre in Vaticano.

La conduttrice sarà poi impegnata con l’evento per la notte di san Silvestro. Si tratta di una serata speciale che sarà trasmessa da Bari, esattamente da Piazza Libertà. Durante la festa per la fine dell’anno, sul palco, si alterneranno tantissimi personaggi famosi appartenenti al mondo della musica. Entrambi gli spettacoli sono disponibili in streaming su Mediaset Play.

Anticipazioni sugli eventi

Federica Panicucci a Mattino Cinque ha voluto dare qualche anticipazione sugli ospiti che prenderanno parte all’evento del 31 dicembre. La bellissima conduttrice ha rivelato che nel corso della serata ci saranno Pio e Amedeo, che renderanno sicuramente lo show molto più divertente.

Il concerto di Capodanno di Bari «visti i tempi ancora complicati, pur essendo all’aperto, si svolgerà nelle stesse condizioni di sicurezza con cui oggi è possibile assistere ad un concerto o ad uno spettacolo in un luogo al chiuso», quindi su prenotazione e con posti a sedere. Lo rete noto il Comune di Bari, annunciando che «la rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, ha scelto ancora una volta Bari per la diretta della serata del 31 dicembre».

Invece per il concerto di Natale in Vaticano ecco chi saranno gli ospiti:

2Cellos (Croazia)

Ian Anderson (UK) E Andrea Griminelli (Italia)

Anggun (Francia)

Jimmy Sax (Francia)

Ana Mena (Spagna)

Enrico Ruggeri (Italia)

Shaggy (Giamaica)

Giò Di Tonno (Italia)

The David Bratton & Every Praise Gospel Choir (USA)

Piccolo Coro Le Dolci Note