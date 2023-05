Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, chi sono i nuovi possibili proprietari della Sampdoria: offerta accettata dal Cda del club

Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi sono vicini a diventari i nuovi proprietari della Sampdoria. Entrambi hanno vissuto in Italia ma hanno i propri investimenti all’estero. Supportati da alcuni fondi, la loro offerta pare essere stata accettata.

Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, chi sono i nuovi possibili proprietari della Sampdoria

Andrea Radrizzani rappresenta uno degli imprenditori più importanti nel settore sportivo e calcistico. Nato a Rhi del 1974, si è laureato nel 1998 in Pubbliche Relazioni per poi fondare l’agenzia di intermediazione Mp & Silva assieme a Riccardo Silva. Dal 2004 la sua società diventa il principale polo di gestione d’immagine per leghe, federazioni e club sportivi. In seguito, arriva la vendita a una cordata cinese e così nel 2015 fonda Aser Ventures, un gruppo d’investimento specializzato nel settore sportivo. Nello stesso anno Radrizzani fonda Eleven Sports, noto servizio di streaming sportivo e infine nel 2017 rileva la quota di maggioranza del club inglese del Leeds.

Radrizzani sarebbe vicino all’acquisto del club di calcio della Sampdoria ma non da solo perché al suo fianco si è parlato anche di Matteo Manfredi, founder e ceo di Gestio Capital che è una multi family office con sede a Londra. Manfredo si è laureato in Economia all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, frequenta la Columbia University, dove si laurea in business administration and management.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Offerta accettata dal Cda del club

Radrizzani e Manfredi, supportati dall’asset manager Gestio Capital e dalla Qatar Sports Investments di Nasser Al-Khelaifi, hanno praticamente chiuso l’acquisto della Sampdoria, la cui cessione era nell’aria nelle ultime ore. L’offerta del proprietario del Leeds, avrebbe superato quella di Alessandro Barnaba, convincendo non solo il CdA, ma anche le banche creditrici e gli advisors, PwC e Banca Lazard.