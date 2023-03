Antonella Fiordelisi si sfoga, niente finale del GF Vip per lei: “Mi sento sola”

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi perde il treno per la finale: lacrime e frustrazione per la gieffina. L’ex schermitrice, delusa dai risultati del televoto, ha chiesto di essere eliminata dal gioco: “Non ce la faccio più, mi sento sola”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi delusa dal televoto: niente finale per lei

L’ultimo televoto del Grande Fratello Vip 7 ha eletto Micol Incorvaia come seconda finalista: la sorella minore di Clizia ha ottenuto un posto nella finale del programma insieme ad Oriana Marzoli. Questo risultato ha visibilmente deluso Antonella Fiordelisi, che ha dovuto rinunciare al sogno di accedere alle fasi finali del programma. L’ex schermitrice sperava in un maggior supporto da parte del pubblico e ha avuto un crollo pesante. “Non ce la faccio più, è tosta stare qui.” -si è sfogata Antonella in confessionale, tra le lacrime- “Non sono così forte come dite. Qualsiasi cosa io faccia sono sempre giudicata in negativo, se litigo sono provocatoria, se non litigo faccio la vittima non so che devo fare”.

Il supporto della Bruganelli e la frecciata di Tavassi: “Piange solo perché in finale c’è Micol e non lei”

La Fiordelisi, amareggiata, ha chiesto l’eliminazione diretta. La goccia che fa traboccare il vaso è l’ennesima nomination: “Mi sento debole, stressata e sola, qui ci sono persone più forti di me mentalmente che hanno avuto meno crolli. Sono successe cose una dopo l’altra che mi fanno crollare, a parte Edoardo e mio papà. Mi sono scocciata che mi dicano che sono falsa che la mia storia non sia vera”. L’opinionista Sonia Bruganelli ha provato a tirarla su di morale: “Sei stata sola dal primo giorno in quella Casa. Tu sei entrata sola e uscirai sola, questo ti fa un enorme onore. Qualsiasi sia il tuo finale, te lo sei guadagnato da sola”. Meno pacato Edoardo Tavassi, che ne ha invece approfittato per lanciare una stoccata: “Non sta piangendo per questo, l’ha pure detto prima quando voi non sentivate, la verità è che sta piangendo perché in finale c’è Micol e non lei“.