Chi è Ernst Knam, giudice e “Re del cioccolato” di “Bake Off” su Real Time

Ernst Knam è uno chef e pasticcere, conosciuto per essere giudice al programma Bake Off di Benedetta Parodi su Real Time.

Chi è Ernst Knam

Ernst Knam, nato in Tettnang (Germania) nel 1963, è un pasticcere che dopo numerosi anni passati nelle cucine dei più grandi ristoranti stellati, è arrivato in Italia ed entra nella cucina di Gualtiero Marchesi come Maestro Pasticcere. Successivamente ha deciso di mettersi in proprio con una attività imprenditoriale infatti nel 1992 aprì la sua ormai storica pasticceria in via Anfossi 10 a Milano. Proprio nella città di Milano, in questi anni, Knam si è fatto notare ideando e curando il catering per diversi stilisti durante la settimana delle moda (non è quindi un caso sia l’unico pasticcere nominato Expo Ambassador).

Real Time e tv

Dal 2012, Knam fa parte della famiglia di Discovery Italia con il soprannome di “Il Re del Cioccolato”. A partire dal 2013 è giudice di “Bake Off Italia” e nel 2018 è diventato anche volto di Food Network Italia.

Nel 2021 è stato su su Rai 2 in Dolce Quiz, programma condotto da Alessandro Greco, che vedeva in ogni puntata una gara fra due coppie composte da un vip appassionato di dolci, coadiuvato da un amico o da un parente. Knam e sua moglie Alessandra Mion erano i giudici della gara.

Specialità di Ernst Knam

Tra le torte più celebri di Ernst Knam ci sono la “torta Giulio”, la “torta Mokaccina” e la “torta Afrika”.

Moglie e figli

Nel 2009 lo Chef conobbe Alessandra Mion che cambiò la sua vita e che divenne sua moglie. Ernst Knam ha quattro figli: Claudius e Carlos, nati da una precedente relazione (della quale non sono mai trapelati dettagli) mentre Giorgio e Anna sono frutto del matrimonio con la moglie Alessandra.