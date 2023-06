Victoria dei Maneskin, bikini e tatuaggio birichino. Vasco commenta: “Slurp”, ma i social lo bacchettano

“It’s only rock and roll”. Oppure no? Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, pubblica sui social alcuni scatti in bikini in cui evidenzia il tatuaggio di uno scorpione che maliziosamente finisce all’interno dei mini slip. Le foto vengono riprese dal profilo Instagram dagocafonal legato a Dagospia. E arriva un commento di peso. Quello di Vasco Rossi. Che scrive: “Slurp!”, onomatopeica esclamazione di apprezzamento accompagnata dal meme di una brace.

Victoria dei Maneskin, i social criticano il commento di Vasco

Ma gli altri follower della pagina non sembrano avere apprezzato l’entusiasmo del non più giovanissimo rocker: “Ormai sei andato”. “72 anni “slurp” sulla foto di una ragazzina?”, “90 anni pe gamba e “slurp” sotto la foto de na regazzina” e così via. Povero Blasco…