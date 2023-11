Sebastiano, chi è il fidanzato di Angelica Bove di X Factor 2023

Chi è Sebastiano, fidanzato di Angelica Bove di X Factor 2023. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno della giovane concorrente del talent show targato Sky. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Sebastiano, fidanzato di Angelica Bove di X Factor 2023

La cantante 20enne Angelica Bove ha stupido sia il pubblico di X Factor 2023 che i severi giudici grazie alla sua incantevole voce e alla storia commovente che l’ha portata sul palco del reality. Non è strano, quindi, che ci sia molta curiosità nei suoi confronti, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale. A quanto pare la giovane cantante ha già trovato l’amore: il suo fidanzato è un affascinante ragazzo di nome Sebastiano, con il quale appare spesso sui social network. Le informazioni sul suo conto sono molto limitate al momento. Sebastiano lavora come fotografo, come si può evincere dal suo profilo Instagram, pieno di scatti di ottima fattura.

View this post on Instagram A post shared by sebastiano pin (@sebastiano_pin)

La storia con la cantante, cosa sappiamo della coppia?

Le informazioni sulla storia d’amore tra Angelica e Sebastiano non sono moltissime per il momento. La cantante è senz’altro uno dei soggetti favoriti del fotografo, come si può capire dalle tante, bellissime foto che li ritraggono insieme. Qualche settimana fa Angelica ha condiviso un divertente aneddoto sulla coppia sul suo profilo Instagram: “La prima persona che ha saputo del nostro fidanzamento è stata un bangladino che quel giorno vendeva rose: “Volere tu rosa per ragaza? Siete fidanzati voi?”. Il mio uomo: sguardo intenso verso di me, timido cenno di approvazione, elaborazione della risposta, calcolo della radice quadrata di 179, sguardo diretto al bangladino: “SI.”. Ps: l’ho scoperto anch’io in quel momento (Un saluto ai Bengalesi)”.