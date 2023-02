Sonia Bruganelli lascia il GF Vip, chi sostituirà l’opinionista? Ospite nello studio di Alfonso Signorini per due anni, l’imprenditrice sta pensando di passare il testimone: “È il turno dei giovani”. Chi prenderà il suo posto?

Sonia Bruganelli lascia il GF Vip? L’opinionista valuta l’addio

Dopo due edizioni da protagonista aggiunta, l’opinionista Sonia Bruganelli sta valutando di lasciare il Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis e le sue velenose frecciate sono ormai una parte integrante del reality più seguito della tv. Ciononostante, in un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, la Bruganelli ha ammesso che potrebbe dire addio ad Alfonso Signorini e agli studi del GF Vip. “Credo sia il turno dei giovani.” -ha spiegato l’opinionista- “Spero che alcune ragazze uscite dal GF, come Soleil Sorge e Giulia Salemi, abbiano questa possibilità. Per loro è un mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”. Già lo scorso anno Sonia aveva rivelato di voler lasciare la trasmissione, ma in quell’occasione fu Signorini a convincerla a continuare. Ci riuscirà anche l’anno prossimo?

Chi sostituirà Sonia, le future opinioniste del GF

In caso di addio della Bruganelli, il GF Vip dovrà darsi da fare per trovare una sostituta adeguata. I nomi proposti dall’opinionista sono senz’altro intriganti. Soleil Sorge ha una grande esperienza nei reality show e porterebbe senz’altro una prospettiva nuova in studio. Ha inoltre già ricoperto in passato il ruolo di opinionista, anche al GF Vip 7. Si può fare un discorso simile anche per Giulia Salemi, protagonista di quest’ultima edizione nel ruolo di inviata social e con già una grande esperienza in studio. Non si escludono però future sorprese nel caso in cui Sonia Bruganelli decida davvero di lasciare la sua poltrona. Dopo l’inaspettato ingaggio di Orietta Berti ad inizio anno, dopotutto, la produzione del reality potrebbe avere ancora qualche asso nella manica per l’anno prossimo.