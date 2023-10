Alessandro Basciano oggi: Sophie Codegoni, ex fidanzate, figli, Gf Vip

Alessandro Basciano è un ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation Island. Sarà una new entry al Gf Vip 6

Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è stato un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, entrato nella casa più spiata d’Italia a dicembre 2021.

Alessandro Basciano oggi

Alessandro Basciano è nato il 1° giugno 1989 a Genova sotto il segno dei Gemelli e ha una sorella che fa la modella di nome Giorgia. Prima di diventare volto noto del pubblico televisivo, lo showman era un imprenditore inserito nel settore automobilistico. L’esperienza nel 2019 a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, gli ha però permesso di avere un grande slancio e di crescere sui social e come personaggio tv. Nel corso del programma ha corteggiato Giulia Quattrociocche, senza però riuscire ad essere scelto.

Nel 2020 ha preso parte come concorrente a Temptation Island2020, mentre il 2021 è l’anno della partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini.

Da oltre due anni, inoltre, Alessandro Basciano collabora con l’agenzia digitale RL West Coast, fondata dal Ceo Lorenzo Federici.

Vita privata

Attualmente l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato il compagno di Sophie Codegoni, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

La paternità

Alessandro Basciano nel 2016, a seguito della relazione con Clementina Deriu, è diventato papà di Nicolò. I due però si sono lasciati.

L’amore con Sophie Codegoni

Alessandro Basciano, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, ha conosciuto l’ex tronista di Uomini & Donne Sophie Codegoni. Dopo i primi giorni di corteggiamento, i due si sono sempre più avvicinati fino a mettersi insieme. Terminato il Grande Fratello, i due hanno continuato la loro storia d’amore anche fuori dalla casa. Sul red carpet di Venezia Basciano ha fatto una romantica proposta di matrimonio a Sophie Codegoni mentre hanno poi annunciato successivamente di aspettare il loro primo figlio insieme. I due si fanno chiamare con il soprannome “basciagoni” dall’unione dei loro due cognomi.

I due hanno auto una figlia, Celine.

La rottura con Sophie e la nascita della figlia Celine

Tra Sophie ed Alessandro sembrava esserci un amore a gonfie vele. Invece, poco dopo la nascita della prima figlia Celine, tra i due è scoppiato il gelo tanto che i due si sono lasciati per volere di Sophie. In una intervista a Verissimo rilasciata ad ottobre 2023, Sophie ha rivelato di essere stata tradita. Secondo quello che è stato il racconto della showgirl, Alessandro avrebbe tradito Sophie ad Ibiza con la sua ex fidanzata e non sarebbe neanche stato troppo presente durante il parto di Celine di Sophie. Sempre a Verissimo, Basciano parlerà con la conduttrice Toffanin per rivelare la sua verità.

Temptation Island, il flirt con Valeria Liberati

Alessandro Basciano, nell’estate del 2020, ha avuto modo di partecipare al programma Temptation Island. In quell’occasione, in particolare, si avvicina e conosce Valeria Liberati con la quale ha una conoscenza molto approfondita. I due instaurano un legame di amicizia molto particolare, tanto che il pubblico era pronto a scommettere una nuova storia d’amore tra i due. Valeria, però, era ancora legata al PR romano Ciavy ed era confusa in merito ai suoi sentimenti per Alessandro. Nonostante le coccole che i due si sono scambiati la love story non è mai sbocciata e tra i due è rimasta una bella e affettuosa amicizia. Altri flirt che gli sono stati attribuiti sono quello con Martina Nasoni, ex vincitrice del Gf VIP e Francesca Brambilla.

La love story con Erjona Sulejmani

Nella primavera 2021 Alessandro Basciano si fidanza con la modella Erjona Sulejmani, conosciuta anche in quanto ex ragazza del calciatore Dzemaili. I due si sono lasciati nel settembre 2021 per volontà di Erjona e Alessandro è attualmente single.

Curiosità

Alessandro è un grande amate di tatuaggi tanto che nel suo corpo ne ha molti soprattutto sulla schiena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSANDRO BASCIANO (@iam_alebasciano)

Appassionato di musica e di palestra, è anche un grande amante degli animali. Di lui si sa che ha un pitbull di nome Prince e lo si vede spesso viaggiare in località esotiche o in isole con un mare particolarmente invitante (come ad esempio Mikonos). Il suo profilo Instagram ha più di 300 mila followers. È alto 185 centimetri ma non conosciamo il suo peso.