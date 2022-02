Chi è Giorgia Basciano, modella e sorella di Alessandro Basciano

Giorgia Basciano, sorella del concorrente del Gf Vip Alessandro Basciano, sarà ospite nella puntata del Gf Vip in onda lunedì 7 febbraio. Ma chi è la sorella di Alessandro?

Chi è Giorgia Basciano

Giorgia Basciano, all’anagrafe Giorgia Nicole Basciano, è la sorella di Alessandro Basciano. Di origini genovesi, non sappiamo precisamente quale sia la data di nascita. Di lei, però, sappiamo che non è la prima volta che si espone in televisione.

Nel 2016, infatti, ha partecipato al programma di Canale 5 Ciao Darwin ed è salita agli onori delle cronache per il suo assiduo uso di Instagram durante l’esperienza del fratello al Grande Fratello Vip 6. Di lavoro fa la modella.

Fidanzato

Ma la sorella di Alessandro Basciano è attualmente fidanzata? Rispondere a questa domanda è difficile (ad oggi non abbiamo informazioni certe in un senso o nell’altro) ma quello che sappiamo è che ha avuto una storia con l’ex tronista di Uomini e Donne Jack Vanore.

Nel 2015 i due hanno riempito tantissime pagine di cronache rosa, ma la loro relazione è terminata per ragioni che ancora non si conoscono.

Nel marzo 2021 i rumors di gossip le accostavano una presunta relazione con Umberto D’Aponte, marito di Guendalina Tavassi. Giorgia però ha smentito categoricamente questo pettegolezzo.

Giorgia su Instagram

La sorella di Alessandro Basciano, Giorgia, nella puntata condotta da Alfonso Signorini lunedì 7 febbraio avrà modo di interloquire con il fratello.

Il motivo della sua decisione? Comunicarle che a suo parere la gieffina Sophie Codegoni non la convince del tutto e che forse avrebbe fatto meglio a scegliere la principessa Jessica Selassie. La sorella di Alessandro, in particolare, è nota per essere molto attiva su Instagram nel commentare le vicende del fratello.