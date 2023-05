Cèline Blue: la storia dietro al nome della figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Fiocco rosa per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che coronano la storia d’amore sbocciata nella Casa del Grande Fratello con la nascita della piccola Cèline Blue, avvenuta questa notte. “Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato… mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue”, è il post pubblicato dalla coppia per dare il lieto annuncio.

Alfonso Signorini e Céline: lo spoiler in diretta tv

Sophie Codegoni in questi mesi ha raccontato attraverso i social la sua gravidanza, quindi fan e follower erano già al corrente del sesso della piccola ed anche del suo nome. Ma su questo c’è stato anche lo zampino di… Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello, infatti, si è reso protagonista qualche mese fa di una piccola-grande gaffe. Impaziente di raccontare la notizia al pubblico di Canale 5, aveva infatti detto: “Sophie è incinta. Aspetta una bambina e si chiamerà Celine”. Un vero e proprio spoiler: i genitori non avevano infatti ancora annunciato il nome che avrebbero voluto dare alla piccola.

La scelta di aggiungere un secondo nome alla piccola Cèline

E così, alla nascita della bambina, una piccola sorpresa: a Cèline è stato aggiunto un secondo nome: Blue. Il significato? SI puù facilmente intuire. Come riporta Fanpage, Cèline è la versione francese del nome Celeste. Un nome dunque di buon auspicio per la piccola, che rimanda all’inifintà del cielo. Blue è il giusto completamento, con un richiamo al colore della volta celeste e del mare.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: ora mancano solo le nozze

Ora a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non resta che un ultimo passo: il matrimonio. Ma anche su questo la sorpresa c’è già stata: Basciano ha cinfatti già hiesto la mano alla compagna sul red carpet del festival del cinema di Venezia a settembre. Con loro ci sarà anche la piccola Cèline Blue.