Sophie Codegoni oggi: genitori, ex fidanzato, biografia, Alessandro Basciano

Chi è Sophie Codegoni? Da tronista di Uomini e Donne al Grande Fratello Vip. Da Maria De Filippi ad Alfonso Signorini, biografia di un’influencer.

Sophie Codegoni oggi

Sophie Codegoni è nata il 22 dicembre del 2000 a Tradate in provincia di Varese e da adolescente si trasferisce a Rimini. I genitori sono separati già da diversi anni. Nonostante ciò ha un buon rapporto con entrambi. Ha un fratello, Riccardo Codegoni, più giovane di otto anni.

Sophie ha un buon rapporto con il padre Stefano Codegoni, grazie forse al suo lavoro come titolare di uno dei locali più in vista di Corso Como, a Milano. Nonostante scelga di trasferirsi a Rimini più avanti, la madre rimane a Varese mentre il padre vive a Milano. Il papà Stefano, invece, si è scoperto che da tempo è legato a Man Lo Zhang, ex concorrente cinese del Grande Fratello 6.

Chi è la madre di Sophie Codegoni

La madre di Sophie Codegoni è apparsa anche lei al grande pubblico durante il programma di Uomini e Donne in cui Sophie partecipava come tronista. Durante il video di presentazione, il pubblico si è accorto di quanto fossero simili mamma e figlia. Infatti, Sophie ha dichiarato che la madre è “la sua migliore amica, la sua confidente, la sua complice”.

Sempre parlando della madre e della loro somiglianza, Sophie ha detto: “Spesso ci dicono che siamo sorelle, ed io ne vado fiera.

Effettivamente, fisicamente siamo uguali! L’unica differenza è che lei ha gli occhi azzurri ed io verdi”.

Biografia di Sophie Codegoni, l’influencer su Instagram “al servizio” di Chiara Ferragni

Sin da adolescente Sophie Codegoni lavora come indossatrice per l’influencer più famosa d’Italia, ovvero Chiara Ferragni.

Anche dopo la partecipazione televisiva a Uomini e Donne, Sophie continua a lavorare in qualità di modella, sfruttando la notorietà della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.

Nell’estate del 2021 posa per la linea di costumi da bagno della sua amica Taylor Mega, con cui ha trascorso una vacanza lavoro a Portofino postando foto sempre con i costumi della sua amica.

La partecipazione a Uomini e Donne

Sophie, dopo aver iniziato a lavorare come modella ed essere diventata una influencer, viene scelta da Maria De Filippi come tronista nel programma di culto Mediaset Uomini e Donne.

Nel mese di febbraio 2021 annuncia a sorpresa di essere arrivata a una decisione: Sophie decide in ogni caso di uscire dal programma con il corteggiatore Matteo Ranieri. Il rapporto dura solo quattro settimane.

Il flirt con Fabrizio Corona

Al termine della relazione con il suo ex corteggiatore, Sophie Codegoni viene paparazzata nel mese di giugno 2021 presso la casa di Fabrizio Corona. Inseguito pare che lo stesso Corono abbia presentato ufficialmente Sophie come sua nuova fidanzata.

Anche se non ci sono state conferme da parte della giovane influencer.

L’amore con Alessandro Basciano

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, Sophie Codegoni è riuscita a a trovare l’amore. Durante il programma, infatti, ha conosciuto l’ex tronista Alessandro Basciano con la quale ha continuato una storia d’amore anche fuori dalla casa del Gf. Dopo un anno circa dalla loro prima conoscenza, i due hanno annunciato di aspettare insieme il primo figlio.

GfVip 7

Nell’agosto del 2021, Sophie Codegoni nella presentazione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip si dichiara single ed è stata una delle concorrenti più apprezzate del Grande Fratello Vip 6 arrivando in semifinale.