Schlein annuncia la sua partecipazione alla manifestazione delle famiglie arcobaleno: “Il Pd scende in piazza”

Schlein ha annunciato la presenza del Pd alla manifestazione a Milano per protestare contro la scelta del governo di bloccare la trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali. L’appuntamento è alle ore 15 in piazza Scala.

Schlein annuncia la sua partecipazione alla manifestazione delle famiglie arcobaleno

Contrariamente da quanto previsto, alla manifestazione delle famiglie arcobaleno a Milano ci saranno anche alcune forze politiche. In particolare, ad annunciare la sua presenza è stata la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

“Il Pd scende in piazza”

“Il Pd aderisce al presidio di sabato a Milano, contro questo attacco molto duro ai diritti dei bambini e delle bambine in particolare delle famiglie omogenitoriali. Questo deriva dalla scelta scellerata di questa maggioranza di tentare di affossare un regolamento europeo che tratta dei diritti transfrontalieri al riconoscimento della filiazione e riguarda la tutela del diritto alla mobilità all’interno dell’Ue, riguarda la reciprocità e la non discriminazione, e si pone in linea con la giurisprudenza delle Corti europee e non incide invece sulla competenza nazionale, sul diritto di famiglia, sul quale comunque ci vorrebbe una modifica a mio avviso, ma non si capisce come mai questa destra ce l’abbia così tanto con i bambini e le bambine”.

La neo segretaria ha proseguito: “Mi preoccupo di più di chi sta perdendo e cioè dei lavoratori e delle lavoratrici poveri che in Italia sono 3 milioni. Anche questa volta Giorgia Meloni non vuole parlare di precarietà e questa cosa mi colpisce. Ieri ho fatto una ricerca in rete, siccome contesto sempre che questo governo non parli mai di precarietà, mi sono messa a cercare ‘Meloni-precari’ e ho trovato un post del 2020 e uno del 2017. Speravamo di avere una risposta già oggi e non vorremmo dover aspettare di questo passo il 2026 da parte di questo governo”.

