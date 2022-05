Achille Lauro eliminato dall’Eurovision 2022, Malgioglio arrabbiato: “Non ci sto”

Eurovision 2022, Achille Lauro eliminato, e Cristiano Malgioglio si arrabbia. Il celebre rapper, in gara con Stripper per San Marino, non è riuscito a superare la semifinale della competizione. “Non ci sto.” –tuona Malgioglio- “Sono arrabbiato”.

Eurovision 2022, Achille Lauro eliminato, la rabbia di Malgioglio: “Non vengo alla finale”

Dopo la seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2022, abbiamo finalmente la lista definitiva dei finalisti. Tra questi purtroppo, non c’è Achille Lauro, che non è riuscito a portare San Marino all’ultima fase del contest canoro più seguito d’Europa.

Lo spregiudicato trapper veronese si è presentato sul palco del PalaOlimpico di Torino cantando il suo nuovo singolo Stripper, donando agli spettatori dell’Eurovision un’altra delle sue indimenticabili esibizioni. Con indosso una tuta di pizzo nero e un cappello da cowboy, Lauro ha baciato il suo chitarrista Boss Doms, come a Sanremo, e ha chiuso la canzone cavalcando un toro meccanico.

Lo sdegno di Cristiano Malgioglio: “Grande performance, non ci sto”

L’eliminazione dalla gara di Achille Lauro non è andata giù a Cristiano Malgioglio, che sta commentando l’Eurovision live affiancato da Gabriele Corsi. “Non ci sto, così non ci sto.” -si è sfogato l’eccentrico paroliere- “Achille ha fatto una grande performance. Sono arrabbiato, che delusione, non mi presento per la finale di sabato“. Corsi lo ha rassicurato: “Siamo d’accordo, ma l’Eurovision va avanti.

Ora tutti uniti per Blanco e Mahmood“. I due rapper di Brividi sono ora gli unici artisti italiani rimasti in gara. Ha infatti lasciato la competizione anche la “terza” italiana, la maltese Emma Muscat, molto nota in Italia per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.