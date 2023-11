Calcioscommesse, Florenzi confessa di aver giocato sui siti illegali: parla il suo avvocato

Calcioscommesse, Florenzi ha ammesso di aver giocato su siti illegali ma mai sulle partite di calcio. Il calciatore è stato interrogato dalla Procura di Torino che sta facendo luce pian piano sulla vicenda che coinvolge anche altri calciatori. Dunque, il cerchio si allarga sempre di più.

Calcioscommesse, Florenzi confessa di aver giocato sui siti illegali

Alessandro Florenzi è indagato per “esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa” dalla Procura di Torino. Dunque, il calcioscommesse si allarga ad altri calciatori di primo piano. Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo ecco finire, ufficialmente, nel registro degli indagati anche il terzino del Milan. Il calciatore è stato interrogato nelle scorse ore dalla Procura di Torino con il colloquio che è durato circa un’ora e mezza. Il difensore del Milan avrebbe confessato di aver giocato su siti illegali ma mai su partite di calcio. “Non ho scommesso sul calcio – avrebbe dichiarato l’ex Roma -, ma su altri tipi di giochi come la roulette”. Il difensore è andato in Procura accompagnato dagli avvocati Conte e Tognozzi, gli stessi di Nicolò Zaniolo.

Parla il suo avvocato

“Alessandro Florenzi è stato ascoltato dal pm Manuela Pedrotta chiarendo la propria posizione e ribadendo la assoluta estraneità a qualsiasi tipo di scommessa sul calcio, né del resto è emerso alcun indizio o contestazione in tal senso”, sono state le parole dei difensori del calciatore, Gianluca Tognozzi e Antonio Conte. Il giocatore del Milan, aggiungono, ha “altresì riconosciuto di aver giocato su piattaforme illegali ed ha fornito tutti i chiarimenti richiesti al Pm per definire la propria posizione al più presto”.