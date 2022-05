Chi è lo stilista di Mahmood all’Eurovisione 2022?

Chi è lo stilista di Mahmood all’Eurovision 2022? Durante la cerimonia d’apertura del contest sul turquoise carpet alla Reggia di Venaria, il rapper di origini egiziane si è fatto notare per il suo look particolare. Tutto sul designer dietro il nuovo stile del cantante.

Chi è lo stilista di Mahmood all’Eurovision 2022: tutto sul designer del look del rapper

In occasione della cerimonia d’apertura dell’Eurovision Song Contest 2022, Mahmood ha sfoggiato un nuovo, particolare look “genderless” molto simile a quello già mostrato a Sanremo, che ha colpito molto il pubblico.

Il rapper di origini egiziane si è presentato a petto nudo sul turquoise carpet alla Reggia di Venaria al fianco di Blanco, indossando un blazer in pelle e dei vaporosi pantaloni oversize lilla, tenuti su da una fascia beige in stile boxer. Chi è lo stilista dietro il particolare vestiario del cantante? Si tratta del designer americano di origini messicane Willy Chavarria, 54 anni, molto noto nelle comunità latino americane e LGBTQ.

Chi è Willy Chavarria, stilista californiano autore dello stile “genderless” di Mahmood

Nativo di Bresno, in California, Willy Chavarria ha creato il proprio brand omonimo nel 2015. Un’articolo del periodico di moda Paper mette in evidenza come lo stilista “ha sempre tessuto la politica nella sua moda, combattendo per far vedere la bellezza dove raramente viene riconosciuta”. Nel corso degli anni Chavarria si è guadagnato un posto nel panorama della moda americana grazie al suo suo stile elegante e sinuoso, che ha usato per portare in passerella i valori LGBTQ e la cultura latino americana.

Il percorso dello stilista culmina nella collezione primavera/estate 2022, pensata per poter essere indossata da tutti, senza distinzione di genere.

