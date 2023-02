Educazione fisica, il film al Cinema: trama, uscita, cast e trailer

Educazione fisica, il film del regista Stefano Cipani arriva al Cinema. Il regista porta sul grande schermo un tema molto sensibile ma soprattutto attuale e lo fa con la stessa forza con cui ha diretto Mio fratello rincorre i dinosauri.

Educazione fisica, il film al Cinema: trama e uscita

Educazione fisica è il nuovo film di Stefano Cipani che ha diretto Mio fratello rincorre i dinosauri. “Sono ancora bambini», dicono i genitori, convocati dalla preside della scuola nella palestra, vecchia ma ancora funzionante. Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria, Sergio Rubini e Raffella Rea sono i genitori, di classi, stili, arroganza e sensibilità diverse, mentre Giovanna Mezzogiorno è l’austera preside e, in qualche modo, tenace “avvocato dell’accusa”. Tratto dalla pièce La palestra di Giorgio Scianna e sceneggiato dai fratelli D’Innocenzo, un teso film da camera, ispirato nella forma a classici processuali come La parola ai giurati di Sidney Lumet. Il film è in uscita il 16 marzo 2023 nelle sale cinematografiche.

Ecco la sinossi ufficiale: I genitori di tre alunni vengono convocati dalla preside di una scuola media di provincia: è successo un fattaccio, di cui i loro figli sono i responsabili. Ma è difficile da credere e da accettare. La palestra si trasforma in un’aula di tribunale improvvisata, dove ha inizio un processo feroce nel tentativo ostinato di smentire e nascondere la verità.

Educazione fisica, il film: il cast

Il cast è rappresentato principalmente da quattro attori ben messi insieme che sono Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria, Sergio Rubini e Raffella Rea.

Il trailer

