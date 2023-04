Texas, una sparatoria durante la festa di laurea: nove feriti

In Texas è avvenuta una sparatoria durante una festa di laurea, terminata in tragedia. Il conto delle vittime è infatti già giunto a nove.

Se si pensa agli Stati Uniti d’America, si è sempre pronti a rimanere stupiti. In Texas è avvenuta una sparatoria durante una festa di laurea, terminata così in tragedia. Il conto delle vittime è infatti già giunto a nove, tutti ragazzi.

Un evento che ormai sembra quasi all’ordine del giorno.

Texas, sparatoria durante festa di laurea

Quella che doveva essere una piacevole serata, si è trasformata in un incubo senza fine. In Texas, durante una festa di laurea nella zona nord di Jasper, è accaduto l’impensabile. C’è stata infatti una sparatoria che ha rischiato di compromettere la vita di ben nove ragazzi, rimasti feriti. A riferirlo è stata la polizia locale, giunta sul luogo dopo l’incidente.

Presenti alla festa circa 250 persone che, per fortuna, non hanno perso la vita. Non si registrano decessi e anche i nove feriti risultano essere fuori pericolo, dopo essere stati trasferiti in ospedale.