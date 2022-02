Achille Lauro è fidanzato? Tutta la verità

Achille Lauro è fidanzato? La domanda è diventata una costante anche tra i fan del cantante. Ma come stanno davvero le cose?

Achille Lauro è fidanzato?

Achille Lauro è sempre stato molto attento nel difendere la sua privacy e pochissime volte si è esposto parlando della sua vita. Una di queste volte, però, è stato nel corso di una intervista con Mara Venier a Domenica In. Qui l’attore si è aperto un pochino con “Zia Mara” e ha ammesso di essere fidanzato da un po’ di anni e di avere una relazione stabile.

Achille Lauro, ecco come si chiama la fidanzata

La ragazza, inoltre, si chiamerebbe Francesca, ha 31 anni e di lei si sa soltanto che ama i tatuaggi. “Sono fidanzato da tanti anni – ha infatti confessato Achille Lauro – L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. Per me è una cosa molto importante e io nascondo bene la mia vita privata. L’amore e la stabilità sono importantissimi. Poi io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia”.

Come anche rimarcato in questa intervista, Achille Lauro è molto attento mantenere private le sue relazioni.