Chi è lo stilista di Blanco all'Eurovision 2022: ecco cosa ha indossato il giovane artista e chi è che cura il suo look.

Chi è lo stilista di Blanco all’Eurovision 2022: sono sempre molto stravaganti le scelte d’abito del giovane artista che già a Sanremo 2022 ha sorpreso per il look. Tuttavia, la prima serata dell’evento musicale ha messo in evidenza diversi outfit particolare e sgarcianti.

Chi è lo stilista di Blanco all’Eurovision 2022

Blanco ha indossato una giacca di pelle nera e un paio di pantaloni dello stesso colore, lo stilista era Valentino. Ha indossato nella prima serata una canotta trasparente (con tatuaggio sul petto e sul collo in evidenza), blazer di pelle e pantaloni over sfoggiati sul red carpet lasciano sperane in qualche di tremendamente di tendenza.

Il look sarà curato dalla stylist Tiny Idols mentre le creazioni di Valentini sono per lui realizzate da Pierpaolo Piccioli. Vestiti sempre molto particolare ma soprattutto stravaganti quelli scelti da Blanco per le sue esibizioni.

Gli ospiti presenti nella seconda serata

L’evento musicale prevede non la gara ma anche tanto spettacolo attraverso gli ospiti. Giovedì 12 maggio ci sarà il Volo, formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. In apertura ci sarà l’esibizione ancora segreta di Alessandro Cattelan e poi duetteranno per la prima volta Laura Pausini e Mika .

