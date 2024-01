Virginia Riva, chi è la nipote di Gigi Riva: vita privata, carriera, età

Chi è Virginia Riva, nipote di Gigi Riva. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del leggendario centravanti del Cagliari e della Nazionale italiana, scomparso all’età di 79 anni nel gennaio del 2024.

Chi è Virginia Riva, nipote di Gigi Riva: vita privata e carriera

Virginia Riva ha 21 anni ed è una delle cinque nipoti di Gigi Riva, storico attaccante del Cagliari e della Nazionale italiana morto di infarto all’età di 79 anni il 22 gennaio 2024. Figlia del primogenito dell’ex calciatore, Nicola, ha due sorelle, Ilaria e Sofia, e due cugine, figlie di zio Mauro, Gaia e Cecilia. Virginia sta studiando per rendere realtà il suo sogno nel cassetto, diventare una giornalista sportiva. Oggi vive in Spagna, a Barcellona, dove sta svolgendo uno stage in Scienze della Comunicazione.

Il rapporto con il nonno: “Per noi è sempre presente, è una luce che mi illumina”

Nel novembre del 2023 Virginia Riva ha concesso un’intervista a VareseNoi.it in cui ha parlato del suo rapporto con nonno Gigi Riva. “Tutti noi nipoti abbiamo un rapporto speciale con lui.” -ha spiegato la 21enne- “Per noi è sempre presente. Personalmente quando ho da prendere qualche decisione importante è lui la luce che mi illumina. Anche adesso che sono in Spagna per questo stage, mi sta aiutando molto, come quando a 16 anni sono andata negli Stati Uniti per imparare meglio le lingue che studiavo”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Con nonno ho un rapporto particolare.” -ha continuato Virginia- “Quando ero piccola veniva tutte le sere a trovarmi a casa, portandomi ogni volta un regalo diverso. Ho avuto la fortuna di essere la prima nipote. Ora che sono qui mi manca il suo sguardo profondo e i suoi occhi che si illuminano quando sono con lui. Il nostro rapporto è di poche parole ma di intensi e profondi sguardi: percepisco dai suoi occhi il grande affetto che ha nel suo cuore”.